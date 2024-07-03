Бутусов: Украина может потерять Красногоровку из-за неопытного комбрига

Related video

Военный журналист Юрий Бутусов обратил внимание главкома ВСУ Александра Сырского на критическую ситуацию с командованием, сложившуюся в стратегически важной Красногоровке Донецкой области, передает ТСН.

По его данным, назначенный руководить обороной Красногоровки командир 59-й мотопехотной бригады Богдан Шевчук из-за нехватки опыта не справляется со своими обязанностями.

"Я не знаком с Богданом Шевчуком (не путать с Русланом Шевчуком — одним из самых компетентных командиров ВСУ, комбригом 58-й бригады), но я хорошо знаком с 59-й бригадой и бойцами, и командирами, которые воюют в Красногоровке, которые дают обратную связь о решениях комбрига Б.Шевчука", — пишет журналист.

По его словам, Шевчук – это молодой энергичный человек, уровень управления которого соответствует должности командира роты, максимум батальона, но не бригады.

"Он сам руководит, куда кому стрелять и куда кому летать, сам ставит задачу командирам пушек и операторам мавиков, сам рисует, где какую спшку надо держать до последнего в какой посадке. Сидя в штабе перед картой, и даже не зная свой передний край, потому что фронт большой, и за всем самому не уследишь", — рассказал журналист о стиле управления командира 59-ки.

По мнению Бутусова, единственным преимуществом Богдана Шевчука является его удобство для командования. Он научился хорошо докладывать, но не успел приобрести соответствующий командный опыт и компетенции.

"Это беда и жизнь подчиненных, вынужденных выполнять необдуманные приказы", ​​- отмечает журналист.

К тому же, пишет Бутусов, с Шевчука за его некомпетентность даже спросить невозможно, "поскольку он искренне не понимает".

Журналист призвал Сырского без промедления исправить ошибку и назначить командовать бригадой человека с уже готовым жизненным и боевым опытом. "У нас куча опытных комбригов в тылу", – добавляет Бутусов.

Обстановка в Красногоровке критическая. Улучшить положение можно, уверен журналист, если быстро изменить качество управления, порядок и организацию наших сил.

"Прошу Александра Станиславовича лично обратить внимание на обстановку и неудовлетворительный уровень управления боевыми действиями в Красногоровке и в частности в 59-й бригаде, и принять такие же адекватные решения, какие были приняты для разгрома российского наступления на Харьковщине", — призвал Бутусов Сырского.