Бутусов: Україна може втратити Красногорівку через недосвідченого комбрига

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Військовий журналіст Юрій Бутусов звернув увагу головкома ЗСУ Олександра Сирського на критичну ситуацію із командуванням, що склалася у стратегічно важливій Красногорівці на Донеччині, передає ТСН.

За його даними, призначений керувати обороною Красногорівки командир 59-ї мотопіхотної бригади Богдан Шевчук через брак досвіду не справляється зі своїми обов'язками.

"Я не знайомий з Богданом Шевчуком (не плутати з Русланом Шевчуком — одним з найбільш компетентних командирів ЗСУ, комбригом 58-ї бригади), але я добре знайомий з 59-ю бригадою та бійцями та командирами, які воюють у Красногорівці, які дають зворотній зв'язок щодо рішень комбрига Б.Шевчука", — пише журналіст.

За його словами, Шевчук – це молода енергійна людина, але його рівень управління відповідає посаді командира роти, максимум батальйону, але не бригади.

"Він сам керує, куди кому стріляти та куди кому літати, сам ставить завдання командирам гармат та операторам мавіків, сам малює, де яку спшку треба тримати до останнього у якій посадці. Сидячи у штабі перед картою, і навіть не знаючи свій передній край, бо фронт великий, і за усім самому не услідкуєш", — розповів журналіст про стиль управління командира 59-ки.

На думку Бутусова, єдиною перевагою Богдана Шевчука є його зручність для командування. Він навчився добре доповідати, але не встиг набути відповідного командного досвіду та компетенцій.

"Це біда та життя підлеглих, які змушені виконувати необдумані накази", — наголошує журналіст.

До того ж, пише Бутусов, з Шевчука за його некомпетентність навіть спитати неможливо, "бо він щиро не розуміє".

Журналіст закликав Сирського без зволікань виправити помилку і призначити командувати бригадою людину вже з готовим життєвим та бойовим досвідом. "У нас купа досвідчених комбригів у тилу", — додає Бутусов.

Ситуація у Красногорівці наразі критична. Покращити становище можна, упевнений журналіст, якщо швидко змінити якість управління, порядок та організацію наших сил.

"Прошу Олександра Станіславовича особисто звернути увагу на обстановку та незадовільний рівень управління бойовими діями у Красногорівці та зокрема у 59-й бригаді, і вжити таких же адекватних рішень, як було вжито для розгрому російського наступу на Харківщині", — закликав Бутусов Сирського.