Официально "умер": житель Николаевщины пострадал из-за путаницы с документами (видео)

Полный тезка Александра Кузьмина совершил кражу в крымском магазине, выяснили юристы. Теперь магазин пытается взыскать эти средства с человека, который не имеет никакого отношения к преступлению.

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Житель Николаевской области в 2020 году узнал, что на его имя органы государственной власти выдали свидетельство о смерти. Кроме того, выяснилось, что он должен заплатить определенную сумму из-за кражи, которая произошла много лет назад. Ко всему, исполнительная служба заблокировала его счета и мужчина не может устроиться на работу, не стоит на воинском учете и не может получить новые документы, которые вернут ему "жизнь". О ситуации, которая сложилась из-за путаницы в органах власти, рассказали на портале "Суспільне".

Журналисты пообщались с 49-летним Александром Кузьминым, который живет в Николаевской области. Мужчина рассказал об однофамильце, который совершил кражу десять лет назад в Крыму. Затем этот "двойник" умер, но для налоговой службы, как выяснилось, "умер" именно собеседник "Суспільного". Он не может изменить идентификационный код, встать на воинский учет, открыть или разблокировать счет в банке. Причина такой ситуации — путаница, которая почему-то произошла во время давнего судебного разбирательства и оформления свидетельства о смерти.

Кузьмин показал журналистам свидетельство о смерти своего полного тезки. В документе указаны его фамилия, имя, отчество и день рождения, также совпадает идентификационный код. Но этот человек жил и умер в Голой Пристани на левобережье Херсонщины. Дата смерти — 10 ноября 2015 года.

Проблема с документами — свидетельство о смерти гражданина Кузьмина Фото: Суспільне

Впоследствии мужчина получил сообщение, что его счет заблокирован. Кроме того, поступил исполнительный лист, в котором говорилось о том, что он якобы должен возместить определенную сумму денег. Еще один запрос показал, что полный тезка когда-то совершил кражу в Феодосии — украл телефон "Самсунг", 15 кг куриных голеней и другие товары, которые продавались в местном магазине.

Проблема с документами — исполнительный лист на гражданина Кузьмина Фото: Суспільне Проблема с документами — судебный приговор на гражданина Кузьмина Фото: Суспільне

Проблема с документами — что говорит юрист и представители власти

Адвокат Александра объяснил, что путаница могла произойти во время судебного разбирательства и исполнительного производства. В какой-то момент поступил запрос от одного государственного органа к другому. Тогда выдали информацию о полном тезке, но указали идентификационный код и паспортные данные именно его клиента. Кроме того, свидетельство о смерти выдавалось с нарушениями, установил юрист. На каком-то этапе эта путаница должна была бы выясниться, но из-за непостижимого сбоя этого не произошло, говорится в репортаже журналистов.

Медиа обратилось в Юго-восточное межрегиональное управление Министерства юстиции, чтобы свидетельство о смерти признали недействительным — но ответа пока нет. Кроме того, налоговая ответила, что изменить идентификационный код не могут, потому что он выдается один раз на всю жизнь.

Тем временем Кузьмин не может восстановить счета, у него отобрали военный билет.

"Мое дело сейчас в архиве, забрали у меня военный билет и сказали, принесешь справку из суда, что это твое, и мы тебе вернем. Просто один человек внес казус. О теперь те, кто это внес, белые и красивые. А у меня головная боль", — пожаловался Кузьмин журналистам.

Проблема с документами — история Александра Кузьмина

Отметим, ранее Фокус рассказывал о последствиях, которые будет иметь гражданин при проблеме с документами во время мобилизации. В частности, юрист Александра Капитула объяснила, что такого человека могут оштрафовать на сумму до 25,5 тыс. грн.

Напоминаем, в июне в медиа объяснили, по каким признакам можно распознать мошенника в Интернете. В другой статье рассказали о туристе, который из-за проблем с документами пострадал на 4 тыс. долл.