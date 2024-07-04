Шмыгаль должен отчитаться о причинах провалов с защитой энергетической инфраструктуры — Бутусов

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль должен отчитаться перед Ставкой Верховного Главнокомандующего о ситуации вокруг третьего уровня защиты объектов критической энергетической инфраструктуры, строительство которых заморожено из-за решения блокировать финансирование. Об этом на своей странице в Facebook написал военный эксперт, главный редактор издания Цензор Юрий Бутусов. Таким образом он прокомментировал резонансный материал РБК-Украина о проваленной подготовке к защите этих сооружений, передают "Українські новини".

"Критически важно, чтобы Ставка Верховного главнокомандующего рассмотрела вопрос строительства защитных сооружений для энергосистемы. Вот здесь в материале статистика по плану строительства защитных сооружений, и по состоянию выполнения работ. Организация и состояние строительства по некоторым важным направлениям провальное, стратегически важная работа фактически саботируется, мы теряем шансы сохранить дорогостоящие энергообъекты. Это ответственность премьер-министра Дениса Шмыгаля, и он должен отчитаться о причинах провалов", — написал Бутусов.

Он также добавил, что привлечь внимание к проблематике защиты энергетических сооружений может исключительно общественный резонанс.

"Если какие-то группировки во власти не поделили деньги, если эти подрядные организации не подходят, то заменяйте их, но не останавливайте работы, каждый день важен. Почему это не решается государством, и почему чтобы привлечь внимание, нужно обнародовать тайную информацию в медиа, очевидно — у нас принимаются решения только там, где есть много лайков и репостов, иначе Ставка решение не принимает", — добавил Бутусов.

Ранее издание РБК-Украина обнародовало детальный разбор причин, по которым подготовка и строительство третьего уровня защиты объектов энергоинфраструктуры провалено. Издание возлагает ответственность за это на главу Кабмина.

Отмечается, что первый уровень защиты предусматривает сооружение габионов и биг-бегов. Как известно, сегодня Агентство восстановления защищает 90 объектов в 21 области от обломков дронов и ракет. Второй уровень — это защита от дронов и "Шахедов". Речь идет о бетонных конструкциях, которые строятся вокруг основной сети "Укрэнерго" с марта 2023 года. Под защитой должны быть 22 подстанции, 63 автотрансформатора в 14 областях.

Третий уровень — защита от ракет. Цель — защитить 22 подстанции от прямого попадания мощными ракетами в 14 областях. Здесь работают с "Укрэнерго", которое формирует задание на проектирование и строительство.

При проектировании используются исходные данные от Генштаба, также — руководство для инженерных войск и международные нормативные документы, полученные от специализированных специалистов во время прохождения обучения в Великобритании по нормативам и стандартам Великобритании и США.

Представители компаний-подрядчиков считают, что ответственность за остановку строительства третьего уровня защиты энергетических объектов несет лично глава правительства, и утверждают, что он полностью остановил все платежи и дал поручение Бюро экономической безопасности и Государственной аудиторской службе проверить цены и строительство защиты энергетических объектов именно после критики действий правительства в апреле этого года. Именно тогда бизнес впервые публично заговорил о большой задолженности перед подрядчиками за работы по восстановлению критической инфраструктуры.