Шмигаль має відзвітувати про причини провалів з захистом енергетичної інфраструктури — Бутусов

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Премʼєр-міністр України Денис Шмигаль повинен прозвітувати перед Ставкою Верховного Головнокомандувача про ситуацію довкола третього рівня захисту обʼєктів критичної енергетичної інфраструктури, будівництво яких заморожено через рішення блокувати фінансування. Про це на своїй сторінці у Facebook написав військовий експерт, головний редактор видання Цензор Юрій Бутусов. В такий спосіб він прокоментував резонансний матеріал РБК-Україна про провалену підготовку до захисту цих споруд, передають "Українські новини".

"Критично важливо, щоб Ставка Верховного головнокомандувача розглянула питання будівництва захисних споруд для енергосистеми. Ось тут у матеріалі статистика щодо плану будівництва захисних споруд, і щодо стану виконання робіт. Організація та стан будівництва по деяких важливих напрямках провальний, стратегічно важлива робота фактично саботується, ми втрачаємо шанси зберегти дороговартісні енергооб'єкти. Це відповідальність прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, і він має відзвітувати про причини провалів", — написав Бутусов.

Він також додав, що привернути увагу до проблематики захисту енергетичних споруд може виключно суспільний резонанс.

"Якщо якісь угруповання у владі не поділили гроші, якщо ці підрядні організації не підходять, то заміняйте їх, але не зупиняйте роботи, кожен день важливий. Чому це не вирішується державою, і чому щоб залучити увагу потрібно оприлюднювати таємну інформацію у медіа, очевидно — у нас ухвалюються рішення тільки там, де є багато лайків та репостів, інакше Ставка рішення не ухвалює", — додав Бутусов.

Раніше видання РБК-Україна оприлюднило детальний розбір причин, з яких підготовка та будівництво третього рівня захисту обʼєктів енергоінфраструктури провалено. Видання покладає відповідальність за це на очільника Кабміну.

Зазначається, що перший рівень захисту передбачає спорудження габіонів та біг-бегів. Як відомо, сьогодні Агентство відновлення захищає 90 обʼєктів у 21 області від уламків дронів та ракет. Другий рівень – це захист від дронів та "Шахедів". Йдеться про бетонні конструкції, що будуються навколо основної мережі "Укренерго" з березня 2023 року. Під захистом мають бути 22 підстанції, 63 автотрансформатори у 14 областях.

Третій рівень – захист від ракет. Мета – захистити 22 підстанції від прямого влучання найпотужнішими ракетами у 14 областях. Тут працюють з "Укренерго", яке формує завдання на проєктування та будівництво.

Під час проєктування використовуються вихідні дані від Генштабу, також – настанова для інженерних військ та міжнародні нормативні документи, отримані від спеціалізованих фахівців під час проходження навчання в Британії за нормативами та стандартами Британії та США.

Представники компаній-підрядників вважають, що відповідальність за зупинку будівництва третього рівня захисту енергетичних обʼєктів несе особисто очільник Кабміну, й стверджують, що він повністю зупинив всі платежі і дав доручення Бюро економічної безпеки та Державній аудиторській службі перевірити ціни та будівництво захисту енергетичних обʼєктів саме після критики дій уряду у квітні цього року. Саме тоді бізнес вперше публічно заговорив про велику заборгованість перед підрядниками за роботи з відновлення критичної інфраструктури.