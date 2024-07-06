Были осложнения: львовские врачи спасли брата и сестру, которые родились на 28 неделе

Малыши появились на свет в Черновцах, но позже их перевезли во Львов, поскольку одному ребенку тербовалась серьезная операция. Спустя почти три месяца дети уехали домой.

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28-недельные близнецы Тимофей и Таисия из Черновцов выписаны домой после того, как врачи детской больницы Святого Николая во Львове три месяца выхаживали их в отделении неонатологии, а также сделали операцию девочке. Об этом сообщается на Facebook-странице Первого медобъединения Львова.

Двойня появилась на свет преждевременно в Черновцах. На момент рождения Таисия весила 950 граммов, а ее брат – 1200 граммов. У малышей диагностировали многочисленные осложнения. У Тимофея были проблемы с пищеварением и зрением, анемия и паховые грыжи, а у его сестры на фоне внутрижелудочкового кровоизлияния, а это типичная для преждевременно рожденных детей проблема, возникла гидроцефалия – накопление мозговой жидкости. Ее еще называют "водянкой головного мозга". Избыточная жидкость приводит к повышению давления, увеличению черепа, чревато повреждением мозга и препятствует развитию нервной системы ребенка.

Таисии сделали операцию, которая спасла ее мозг от серьезного повреждения Фото: Первое медицинское объединение Львова

Детей сначала выхаживали черновицкие медики, но поскольку Таисии требовалась нейрохирургичесая коррекция гидроцефалии, малышей перевезли во львовскую больницу.

"Наши нейрохирурги прооперировали Таюсю, как ее ласково называет мама, и установили ей вентрикуло-перитонеальный шунт. Это специальный механизм, обеспечивающий отток излишней жидкости. Один конец шунта устанавливают в мозге, а другой выводят через живот. Операция прошла удачно. Следовательно, благодаря восстановлению циркулирования мозговой жидкости, врачам удалось снизить давление в черепе крохи и теперь она имеет возможность нормально развиваться", – рассказали сотрудники медучреждения.

Брат и сестра уехали домой, а их вес на момент выписки составлял по 3 кг Фото: Первое медицинское объединение Львова

В отделениях реанимации и патологии новорожденных Тая и Тимофей провели почти два месяца. Все это время с малышами работала и команда физиотерапевтов. В результате успешного лечения дети начали набирать вес, и к моменту выписки они были по 3 килограмма.

Персонал больницы выхаживал детей несколько месяцев Фото: Первое медицинское объединение Львова

"Даже не верится! Наконец-то наши малыши впервые поедут домой. Было очень тяжело. Спасибо всем-всем врачам, которые были рядом", – поделилась мама близнецов Ирина. Теперь детей будут привозить к врачам только на плановые осмотры.

В отделении неонатологии больницы Святого Николая давно выхаживают "тяжелых" деток. Заведующая отделением Лариса Григоренко с 26-летним опытом работы в свое время вместе с коллегами выходила малыша, вес которого был всего 600 граммов. Самый старший пациент врача, родившийся с весом 800 граммов, сейчас уже учится в университете.

Лариса Григоренко Фото: Первое медицинское объединение Львова

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