Были осложнения: львовские врачи спасли брата и сестру, которые родились на 28 неделе
Малыши появились на свет в Черновцах, но позже их перевезли во Львов, поскольку одному ребенку тербовалась серьезная операция. Спустя почти три месяца дети уехали домой.
28-недельные близнецы Тимофей и Таисия из Черновцов выписаны домой после того, как врачи детской больницы Святого Николая во Львове три месяца выхаживали их в отделении неонатологии, а также сделали операцию девочке. Об этом сообщается на Facebook-странице Первого медобъединения Львова.
Двойня появилась на свет преждевременно в Черновцах. На момент рождения Таисия весила 950 граммов, а ее брат – 1200 граммов. У малышей диагностировали многочисленные осложнения. У Тимофея были проблемы с пищеварением и зрением, анемия и паховые грыжи, а у его сестры на фоне внутрижелудочкового кровоизлияния, а это типичная для преждевременно рожденных детей проблема, возникла гидроцефалия – накопление мозговой жидкости. Ее еще называют "водянкой головного мозга". Избыточная жидкость приводит к повышению давления, увеличению черепа, чревато повреждением мозга и препятствует развитию нервной системы ребенка.
Детей сначала выхаживали черновицкие медики, но поскольку Таисии требовалась нейрохирургичесая коррекция гидроцефалии, малышей перевезли во львовскую больницу.
"Наши нейрохирурги прооперировали Таюсю, как ее ласково называет мама, и установили ей вентрикуло-перитонеальный шунт. Это специальный механизм, обеспечивающий отток излишней жидкости. Один конец шунта устанавливают в мозге, а другой выводят через живот. Операция прошла удачно. Следовательно, благодаря восстановлению циркулирования мозговой жидкости, врачам удалось снизить давление в черепе крохи и теперь она имеет возможность нормально развиваться", – рассказали сотрудники медучреждения.
В отделениях реанимации и патологии новорожденных Тая и Тимофей провели почти два месяца. Все это время с малышами работала и команда физиотерапевтов. В результате успешного лечения дети начали набирать вес, и к моменту выписки они были по 3 килограмма.
"Даже не верится! Наконец-то наши малыши впервые поедут домой. Было очень тяжело. Спасибо всем-всем врачам, которые были рядом", – поделилась мама близнецов Ирина. Теперь детей будут привозить к врачам только на плановые осмотры.
В отделении неонатологии больницы Святого Николая давно выхаживают "тяжелых" деток. Заведующая отделением Лариса Григоренко с 26-летним опытом работы в свое время вместе с коллегами выходила малыша, вес которого был всего 600 граммов. Самый старший пациент врача, родившийся с весом 800 граммов, сейчас уже учится в университете.
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