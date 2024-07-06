Були ускладнення: львівські лікарі врятували брата і сестру, які народилися на 28 тижні

Малюки з'явилися на світ у Чернівцях, але пізніше їх перевезли до Львова, оскільки одній дитині потрібна була серйозна операція. Через майже три місяці діти поїхали додому.

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28-тижневі близнюки Тимофій і Таїсія з Чернівців виписані додому після того, як лікарі дитячої лікарні Святого Миколая у Львові три місяці виходжували їх у відділенні неонатології, а також зробили операцію дівчинці. Про це повідомляють на Facebook-сторінці Першого медоб'єднання Львова.

Двійня з'явилася на світ передчасно в Чернівцях. На момент народження Таїсія важила 950 грамів, а її брат — 1200 грамів. У малюків діагностували численні ускладнення. У Тимофія були проблеми з травленням і зором, анемія та пахові грижі, а в його сестри на тлі внутрішньошлуночкового крововиливу, а це типова для передчасно народжених дітей проблема, виникла гідроцефалія — накопичення мозкової рідини. Її ще називають "водянкою головного мозку". Надлишкова рідина призводить до підвищення тиску, збільшення черепа, що загрожує пошкодженням мозку та перешкоджає розвитку нервової системи дитини.

Таїсії зробили операцію, яка врятувала її мозок від серйозного пошкодження Фото: Перше медичне об’єднання Львова

Дітей спочатку виходжували чернівецькі медики, але оскільки Таїсії була потрібна нейрохірургічна корекція гідроцефалії, малюків перевезли до львівської лікарні.

"Наші нейрохірурги прооперували Таюсю, як її ласкаво називає мама, і встановили їй вентрикуло-перитонеальний шунт. Це спеціальний механізм, що забезпечує відтік зайвої рідини. Один кінець шунта встановлюють у мозку, а інший виводять через живіт. Операція пройшла вдало. Відтак, завдяки відновленню циркулювання мозкової рідини, лікарям вдалося знизити тиск у черепі крихітки і тепер вона має змогу нормально розвиватися", — розповіли співробітники медзакладу.

Брат і сестра поїхали додому, а їхня вага на момент виписки становила по 3 кг. Фото: Перше медичне об’єднання Львова

У відділеннях реанімації та патології новонароджених Тая і Тимофій провели майже два місяці. Увесь цей час із малюками працювала і команда фізіотерапевтів. У результаті успішного лікування діти почали набирати вагу, і до моменту виписки вони були по 3 кілограми.

Персонал лікарні виходжував дітей кілька місяців Фото: Перше медичне об’єднання Львова

"Навіть не віриться! Нарешті наші малюки вперше поїдуть додому. Було дуже важко. Спасибі всім-всім лікарям, які були поруч", — поділилася мама близнюків Ірина. Тепер дітей привозитимуть до лікарів тільки на планові огляди.

У відділенні неонатології лікарні Святого Миколая давно виходжують "важких" діток. Завідувачка відділення Лариса Григоренко з 26-річним досвідом роботи свого часу разом із колегами виходила малюка, вага якого була всього 600 грамів. Найстарший пацієнт лікарки, який народився з вагою 800 грамів, нині вже навчається в університеті.

Лариса Григоренко Фото: Перше медичне об’єднання Львова

Раніше Фокус писав, що українські лікарі провели унікальну операцію восьмирічному хлопчикові.