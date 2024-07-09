Пытали и хотели убить, считая ведьмой: в Хмельницкой области односельчане напали на пенсионерку

Двое односельчан пытались убить соседку, которая, по их мнению, колдует. Подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы.

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Месяц назад, 7 июня, 27-летний мужчина и 35-летняя женщина, жители с. Четырбоки Шепетовского района Хмельницкой области, находясь в нетрезвом виде, пришли в дом односельчанки, начали стучать в окна и выбили дверь. Под предлогом, что потерпевшая якобы осуществляет колдовские ритуалы, они избили женщину кулаками и ногами по голове, душили, угрожали убийством и даже нанесли несколько ножевых ранений. Об этом сообщают в областной прокуратуре.

После удара кулаком в лицо, от чего женщина потеряла сознание, подозреваемые выволокли ее на улицу, положили в багажник автомобиля, чтобы вывезти в лесополосу и продолжить пытки.

Когда подозреваемые ломились в дом, потерпевшая успела вызвать правоохранителей, которые задержали обидчиков.

В полиции уточняют, что потерпевшей стала 68-летняя пенсионерка.

Фигурантам объявлены подозрения в пытках, угрозе убийством, незаконном лишении свободы человека и нарушении неприкосновенности жилища (ч. 2 ст. 127, ч. 1 ст. 129, ч. 2 ст. 146, ч. 1 ст. 162 УК Украины). Им грозит до 10 лет заключения.

На период расследования суд взял мужчину под стражу. В ближайшее время меру пресечения изберут и женщине.

Напомним, в Тернопольской области гадалка пообещала за 300 тысяч долларов решить проблемы с законом директору одного из медицинских центров. Мужчина был фигурантом уголовного производства, зарегистрированного по фактам хищения и легализации более 15 млн гривен бюджетных средств.