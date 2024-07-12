В Украине ожидаются новые температурные рекорды: жару усилит порция африканского воздуха

Метеоролог Игорь Кибальчич предупредил, что такая аномальная жара впоследствии станет привычным явлением. Он рассказал, когда в регионах наконец прольются дожди.

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Украину накрыла аномальная жара, но стало известно, когда температура наконец начнет снижаться и придут долгожданные осадки. Детальным прогнозом погоды поделился 11 июля для Meteoprog кандидат географических наук и метеоролог Игорь Кибальчич.

Причина аномальной жары в Украине

Чрезвычайно жаркая погода в Украине связана с поступлением воздушных масс из Северной Африки и Ближнего Востока. Столбики термометров уже фиксировали +40°C, но эту температуру измерили в тени на высоте двух метров. Под солнцем в городской застройке и среди асфальта фактически может быть и +50...+60°C.

Такая жара нехарактерна для Украины, но из-за потепления климата подобной погоды следует ожидать в будущем все чаще.

Прогноз погоды на неделю

Метеоролог предупредил, что пока заметного снижения температуры не ожидается. Мало того, с 15 по 19 июля согласно прогнозу погоды жара в Украине усилится и расширится на север, частично западные области.

В эти дни в Украине прогнозируют +33...+38°C, на юге и в центральных регионах местами +40...+42°C. Среднесуточная температура будет превышать норму на 6-11°C.

Прогноз температуры в Украине на 16 и 19 июля Фото: Meteoprog

Еще большее повышение температуры будет связано с такими факторами:

низкая влажность воздуха;

малооблачное небо;

физико-географические особенности;

синоптические процессы с юго-запада.

Кроме того, добавится новая порция африканского воздуха, которая может привести к новым температурным рекордам.

Когда жара спадет: прогноз погоды

Постепенное снижение температуры прогнозируют только с 20 июля. К тому времени в Украину начнет поступать более свежий и прохладный воздух из Европы.

"Начиная с западных и северных областей, аномальная жара отступит на восток и в начале третьей декады месяца покинет территорию Украины", — уточнил Кибальчич.

Среднесуточная температура должна приблизиться к норме. Кроме того, в Украину придут долгожданные осадки. Они улучшат ситуацию с засухой и снизят уровень пожарной опасности.

Напомним, в Укргидрометцентре сообщили, что 11 июля были зафиксированы новые температурные рекорды. Рекордные показатели зафиксировали в Киеве и еще десятке регионов.

Синоптик Наталья Диденко предупредила, что 13 июля в Украине ожидается жара до +42°C. Она рассказала, в каких областях будет жарче всего.