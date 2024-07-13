Задержанный НАБУ начальник департамента безопасности Укрэнерго имеет отношение к братьям Клюевым, — Береза

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Арестованный в результате следственных действий НАБУ и СБУ начальник департамента Укрэнерго Сергей Тоцкий является сыном генерала Владимира Тоцкого, экс-заместителя СБУ времен Януковича, организатора штурма Майдана, который сбежал в Россию. Уже находясь на должности в НЭК "Укрэнерго", Сергей Тоцкий, возможно, лоббировал интересы братьев Клюевых в бизнесе по строительству и эксплуатации солнечных электростанций, передает УНИАН.

Об этом пишет в своем блоге на сайте Гордон бывший нардеп и общественный деятель Борислав Береза.

Он напомнил, что Владимир Тоцкий был правой рукой экс-главы СБУ Алексанрда Якименко, который во время Майдана выполнял прямые указания главы ФСБ Бортникова, а во время полномасштабной войны организовывал застенки на оккупированных территориях Украины. Впоследствии он сбежал в Россию, объявлен в розыск по подозрению в государственной измене, а с 2021 года находится под санкциями СНБО " .

"Сын именно такого человека с 2017 года обеспечивает безопасность Укрэнерго. И собственно это часть ответа, почему же безопасность энергообъектов у нас такая дырявая. Но предшественник господина Кудрицкого — Всеволод Ковальчук говорил, что сын за отца не отвечает (где-то мы уже это слышали). Аргумент смехотворный в данном случае, но тем не менее", — пишет Береза.

По его мнению, Сергей Тоцкий был назначен в Укрэнерго неслучайно, поскольку его жена Виталия Тоцкая владела корпоративными правами и земельными участками, которые до 2016 года входили в сферу энергетических бизнес-интересов братьев Клюевых.

"На земельных участках, принадлежавших жене Тоцкого (или на самом деле Клюевым), Тоцкий (или на самом деле Клюевы) завершали строительство солнечной электростанции и получали оплату по "зеленому тарифу". Согласно декларациям Сергея Тоцкого и данным государственных реестров, Виталия Тоцкая в 2017 году приобрела право собственности на долю в ООО "РЕД ФОРЕСТ" и "РЕД ИНВЕСТ". В 2019 году продала свои доли в этих ООО за 600 000 грн. До 2017 года владельцем ООО "РЕД ФОРЕСТ" и "РЕД ИНВЕСТ" была кипрская оффшорная компания Milidenio Holdings LTD, связанная с Сергеем Клюевым", — отмечает Борислав Береза, ссылаясь на СМИ и Центр противодействия коррупции.

По его словам, глава НЭК Укрэнерго Владимир Кудрицкий не мог не знать подробностей биографии своего подчиненного, однако вместо того, чтобы его уволить и обратиться к правоохранителям, назначил его контролировать вопросы закупок средств защиты для нужд работников компании. Увольнение Тоцкого произошло уже после открытия уголовных производств по факту возможных злоупотреблений — "по соглашению сторон", что, по мнению Березы, выглядит как сокрытие преступления и причастности к нему Кудрицкого.

"То, что до начала войны тянуло на халатность и экономические преступления, после 24 февраля 2022 года превратилось в создание угрозы для государственной безопасности. И это вопрос не только по Тоцкому. И все это подталкивает к одному вопросу: руководитель не знал всего этого о своем подчиненном или ему так было удобно? Ответы пусть дадут структуры, которые за это зарплату получают", — подытожил Борислав Береза.