Затриманий НАБУ начальник департаменту безпеки Укренерго має відношення до братів Клюєвих, — Береза

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Арештований в результаті слідчих дій НАБУ та СБУ начальник департаменту Укренерго Сергій Тоцький є сином генерала Володимира Тоцького, ексзаступника СБУ часів Януковича, організатора штурму Майдану, який втік до Росії. Вже перебуваючи на посаді у НЕК "Укренерго", Сергій Тоцький, можливо, лобіював інтереси братів Клюєвих у бізнесі з будівництва та експлуатації сонячних електростанцій, передає УНІАН.

Про це пише у своєму блозі на сайті Гордон колишній нардеп та громадський діяч Борислав Береза.

Він нагадав, що Володимир Тоцький був правою рукою ексголови СБУ Олексанрда Якименка, який під час Майдану виконував прямі вказівки голови ФСБ Бортнікова, а під час повномасштабної війни організовував катівні на окупованих територіях України. Згодом він втік до Росії, оголошений у розшук за підозрою у державній зраді, а з 2021 року перебуває під санкціями РНБО ".

"Син саме такої людини з 2017 року забезпечує безпеку Укренерго. І власне це частина відповіді, чому ж безпека енергооб’єктів у нас така дірява. Але попередник пана Кудрицький – Всеволод Ковальчук казав, що син за батька не відповідає (десь ми вже це чули). Аргумент сміховинний у даному випадку, але менше з тим", — пише Береза.

На його думку, Сергій Тоцький був призначений в Укренерго невипадково, оскільки його дружина Віталія Тоцька володіла корпоративними правами та земельними ділянками, які до 2016 року входили до сфери енергетичних бізнес-інтересів братів Клюєвих.

"На земельних ділянках, які належали дружині Тоцького (або насправді Клюєвим), Тоцький (або насправді Клюєви) завершували будівництво сонячної електростанції та отримували оплату за "зеленим тарифом". Згідно з деклараціями Сергія Тоцького та даними державних реєстрів, Віталія Тоцька у 2017 році набула право власності на частку в ТОВ "РЕД ФОРЕСТ" та "РЕД ИНВЕСТ". В 2019 році продала свої частки в цих ТОВ за 600 000 грн. До 2017 року власником ТОВ "РЕД ФОРЕСТ" та "РЕД ИНВЕСТ" була кіпрська офшорна компанія Milidenio Holdings LTD, пов’язана із Сергієм Клюєвим", — зазначає Борислав Береза, посилаючись на ЗМІ та Центр протидії корупції.

За його словами, голова НЕК Укренерго Володимир Кудрицький не міг не знати подробиць біографії свого підлеглого, проте замість того, щоб його звільнити та звернутися до правоохоронців, призначив його контролювати питання закупівель засобів захисту для потреб працівників компанії. Звільнення Тоцького відбулося вже після відкриття кримінальних проваджень за фактом можливих зловживань – "за згодою сторін", що, на думку Берези, виглядає як приховування злочину і причетності до нього Кудрицького.

"Те, що до початку війни тягнуло на халатність та економічні злочини, після 24 лютого 2022 року перетворилося на створення загрози для державної безпеки. І це питання не лише по Тоцькому. І все це підштовхує до одного запитання: керівник не знав всього цього про свого підлеглого чи йому так було зручно? Відповіді нехай дадуть структури, які за це зарплатню отримують", — підсумував Борислав Береза.