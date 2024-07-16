Украина
Будет очень жарко: синоптики прогнозируют в Украине до +41
Юлия Шевченко
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Местами возможны дожди с грозами на западе и севере страны.
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Во вторник, 16 июля по всей Украине ожидается жаркая погода, местами с дождями и грозами. В большинстве регионов температура воздуха ожидается +34°...+37°, местами в центре, на юге и востоке разогреет до +38°...+41°. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве 16 июля ожидаются небольшая облачность, а температура воздуха будет днем +35°.
- Во Львове синоптики прогнозируют небольшую облачность с температурой днем +33°. Ожидается дождь.
- В Луцке прогнозируется небольшая облачность, температура будет днем +31°.
- В Ровно синоптики прогнозируют небольшую облачность, днем +34°, дождь.
- В Тернополе 16 июля также будет облачно. Днем +35°.
- В Хмельницком в течение дня будет ясно и безоблачно, днем +36°.
- В Ивано-Франковске ожидается небольшая облачность, прогнозируют грозу. Днем +34°.
- В Ужгороде столбики термометров покажут днем +33°.
- В Черновцах будет небольшая облачность, днем +37°.
- В Виннице ожидается +21°...+39°, практически безоблачно.
- В Житомире ночью днем +36°, небольшая облачность.
- В Чернигове прогнозируется +22°...+34°, небольшая облачность, гроза.
- В Черкассах будет практически безоблачно, днем +36°.
- В Кропивницком температура днем +38°, практически безоблачно.
- В Полтаве — небольшая облачность, температура воздуха +24°...+35°.
- В Одессе будет ясно и безоблачно, температура днем +36°.
- В Херсоне днем будет +40°, практически безоблачно.
- В Николаеве сегодня будет практически безоблачно, днем +41°.
- В Запорожье температура днем +37°, практически безоблачно.
- В Сумах сегодня температура воздуха днем +36°, небольшая облачность.
- В Харькове — небольшая облачность, температура днем +36°.
- В Днепре будет днем +37°, ясно и безоблачно.
- В Симферополе во вторник будет небольшая облачность, +23°...+35°.
- В Краматорске сегодня ясно и безоблачно, температура днем +37°.
- В Северодонецке — ясно и безоблачно, температура днем +37°.
Напомним, что в Укргидрометцентре предупредили, что 16 июля погода в Украине отметится высокими температурами и отсутствием значительных осадков. Однако уже в ближайшие дни аномальная жара начнет спадать