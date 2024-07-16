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Украина

Будет очень жарко: синоптики прогнозируют в Украине до +41

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Фото: golos.ua

Местами возможны дожди с грозами на западе и севере страны.

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Во вторник, 16 июля по всей Украине ожидается жаркая погода, местами с дождями и грозами. В большинстве регионов температура воздуха ожидается +34°...+37°, местами в центре, на юге и востоке разогреет до +38°...+41°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

  • В Киеве 16 июля ожидаются небольшая облачность, а температура воздуха будет днем +35°.
  • Во Львове синоптики прогнозируют небольшую облачность с температурой днем +33°. Ожидается дождь.
  • В Луцке прогнозируется небольшая облачность, температура будет днем +31°.
  • В Ровно синоптики прогнозируют небольшую облачность, днем +34°, дождь.
  • В Тернополе 16 июля также будет облачно. Днем +35°.
  • В Хмельницком в течение дня будет ясно и безоблачно, днем +36°.
  • В Ивано-Франковске ожидается небольшая облачность, прогнозируют грозу. Днем +34°.
  • В Ужгороде столбики термометров покажут днем +33°.
  • В Черновцах будет небольшая облачность, днем +37°.
  • В Виннице ожидается +21°...+39°, практически безоблачно.
  • В Житомире ночью днем +36°, небольшая облачность.
  • В Чернигове прогнозируется +22°...+34°, небольшая облачность, гроза.
  • В Черкассах будет практически безоблачно, днем +36°.
  • В Кропивницком температура днем +38°, практически безоблачно.
  • В Полтаве — небольшая облачность, температура воздуха +24°...+35°.
  • В Одессе будет ясно и безоблачно, температура днем +36°.
  • В Херсоне днем будет +40°, практически безоблачно.
  • В Николаеве сегодня будет практически безоблачно, днем +41°.
  • В Запорожье температура днем +37°, практически безоблачно.
  • В Сумах сегодня температура воздуха днем +36°, небольшая облачность.
  • В Харькове — небольшая облачность, температура днем +36°.
  • В Днепре будет днем +37°, ясно и безоблачно.
  • В Симферополе во вторник будет небольшая облачность, +23°...+35°.
  • В Краматорске сегодня ясно и безоблачно, температура днем +37°.
  • В Северодонецке — ясно и безоблачно, температура днем +37°.

Напомним, что в Укргидрометцентре предупредили, что 16 июля погода в Украине отметится высокими температурами и отсутствием значительных осадков. Однако уже в ближайшие дни аномальная жара начнет спадать