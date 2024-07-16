Будет очень жарко: синоптики прогнозируют в Украине до +41

Местами возможны дожди с грозами на западе и севере страны.

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Во вторник, 16 июля по всей Украине ожидается жаркая погода, местами с дождями и грозами. В большинстве регионов температура воздуха ожидается +34°...+37°, местами в центре, на юге и востоке разогреет до +38°...+41°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве 16 июля ожидаются небольшая облачность, а температура воздуха будет днем +35°.

Во Львове синоптики прогнозируют небольшую облачность с температурой днем +33°. Ожидается дождь.

В Луцке прогнозируется небольшая облачность, температура будет днем +31°.

В Ровно синоптики прогнозируют небольшую облачность, днем +34°, дождь.

В Тернополе 16 июля также будет облачно. Днем +35°.

В Хмельницком в течение дня будет ясно и безоблачно, днем +36°.

В Ивано-Франковске ожидается небольшая облачность, прогнозируют грозу. Днем +34°.

В Ужгороде столбики термометров покажут днем +33°.

В Черновцах будет небольшая облачность, днем +37°.

В Виннице ожидается +21°...+39°, практически безоблачно.

В Житомире ночью днем +36°, небольшая облачность.

В Чернигове прогнозируется +22°...+34°, небольшая облачность, гроза.

В Черкассах будет практически безоблачно, днем +36°.

В Кропивницком температура днем +38°, практически безоблачно.

В Полтаве — небольшая облачность, температура воздуха +24°...+35°.

В Одессе будет ясно и безоблачно, температура днем +36°.

В Херсоне днем будет +40°, практически безоблачно.

В Николаеве сегодня будет практически безоблачно, днем +41°.

В Запорожье температура днем +37°, практически безоблачно.

В Сумах сегодня температура воздуха днем +36°, небольшая облачность.

В Харькове — небольшая облачность, температура днем +36°.

В Днепре будет днем +37°, ясно и безоблачно.

В Симферополе во вторник будет небольшая облачность, +23°...+35°.

В Краматорске сегодня ясно и безоблачно, температура днем +37°.

В Северодонецке — ясно и безоблачно, температура днем +37°.

Напомним, что в Укргидрометцентре предупредили, что 16 июля погода в Украине отметится высокими температурами и отсутствием значительных осадков. Однако уже в ближайшие дни аномальная жара начнет спадать