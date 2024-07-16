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Україна

Буде дуже спекотно: синоптики прогнозують в Україні до +41

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Фото: golos.ua

Місцями можливі дощі з грозами на заході та півночі країни.

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У вівторок, 16 липня по всій Україні очікується спекотна погода, подекуди з дощами та грозами. В більшості регіонів температура повітря очікується +34°…+37°, місцями в центрі, на півдні та сході розігріє до +38°…+41°. Про це повідомляє Погода УНІАН.

  • У Києві 16 липня очікуються невелика хмарність, а температура повітря буде вдень +35°.
  • У Львові синоптики прогнозують невелику хмарність з температурою вдень +33°. Очікується дощ.
  • У Луцьку прогнозується невелика хмарність, температура буде вдень +31°.
  • У Рівному синоптики прогнозують невелику хмарність, вдень +34°, дощ.
  • У Тернополі 16 липня також буже хмаррно. Вдень +35°.
  • У Хмельницькому протягом дня буде ясно і безхмарно, вдень +36°.
  • В Івано-Франківську очікується невелика хмарність, прогнозують грозу. Вдень +34°.
  • В Ужгороді стовпчики термометрів покажуть вдень +33°.
  • У Чернівцях буде невелика хмарність, вдень +37°.
  • У Вінниці очікується +21°…+39°, практично безхмарно.
  • У Житомирі вночі вдень +36°, невелика хмарність.
  • У Чернігові прогнозується +22°…+34°, невелика хмарність, гроза.
  • У Черкасах буде практично безхмарно, вдень +36°.
  • У Кропивницькому температура вдень +38°, практично безхмарно.
  • У Полтаві — невелика хмарність, температура повітря +24°…+35°.
  • В Одесі буде ясно і безхмарно, температура вдень +36°.
  • У Херсоні вдень буде +40°, практично безхмарно.
  • У Миколаєві сьогодні буде практично безхмарно, вдень +41°.
  • У Запоріжжі температура вдень +37°, практично безхмарно.
  • У Сумах сьогодні температура повітря вдень +36°, невелика хмарність.
  • У Харкові — невелика хмарність, температура вдень +36°.
  • У Дніпрі буде вдень +37°, ясно і безхмарно.
  • У Сімферополі у вівторок буде невелика хмарність, +23°…+35°.
  • У Краматорську сьогодні ясно і безхмарно, температура вдень +37°.
  • У Сєвєродонецьку — ясно і безхмарно, температура вдень +37°

Нагадаємо, що в Укргідрометцентрі попередили, що 16 липня погода в Україні відзначиться високими температурами та відсутністю значних опадів. Однак вже найближчими днями аномальна спека почне спадати