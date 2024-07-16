Можно остаться без пенсии: в Украине ужесточаются требования к страховому стажу

Согласно пенсионной реформе, внедряемой в Украине, пенсионный возраст и требования к страховому стажу для выхода на пенсию будут повышаться до 2028 года.

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В Украине ужесточаются требования к стажу. Для того чтобы выйти на пенсию вовремя, украинцам придется работать дольше, или можно остаться без пенсии. Об этом сообщает издание "На пенсии".

Уже в 2025 году требования к страховому стажу в Украине изменятся и согласно пенсионной реформе, внедряемой в Украине, пенсионный возраст и требования к страховому стажу для выхода на пенсию будут повышаться до 2028 года.

Для выхода на пенсию в 65 лет нужно будет не менее 15 лет стажа и здесь изменения не ожидаются, зато для выхода на пенсию в 60 и 63 года страховой повысят.

Чтобы выйти на пенсию в 60 лет, и мужчинам, и женщинам нужно иметь не менее 32 лет стажа. Выйти на пенсию в 63 года можно будет при наличии от 22 до 32 лет стажа.

Как изменятся требования к стажу в следующих годах

Чтобы выйти на пенсию в 60 лет нужно иметь:

в 2026 году — не менее 33 лет страхового стажа;

в 2027 году — не менее 34 лет страхового стажа;

2028 года — не менее 35 лет страхового стажа.

Чтобы выйти на пенсию в 63 года нужно иметь:

в 2026 году — от 23 до 33 лет страхового стажа;

в 2027 году — от 24 до 34 лет страхового стажа;

2028 года — от 25 до 35 лет страхового стажа.

Напомним, что в начале 2024 года пенсии у граждан Украины увеличились преимущественно за счет индексации, что также повлекло изменение среднего размера пенсии.