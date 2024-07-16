Магда: Отзыв Безуглой из подкомитета должен стать началом, ведь деятельность депутата до сих пор вне поля зрения СБУ, ГБР и ОГП

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Отзыв Марьяны Безуглой с должности председателя подкомитета по вопросам гражданского демократического надзора и контроля парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки должен стать началом правовой оценки ее деятельности. Об этом в Facebook написал Евгений Магда, директор Института мировой политики.

Он заявил, что на счету депутата профильного комитета нет никаких "вменяемых" законодательных инициатив для улучшения ситуации в армии, облегчения жизни солдата, ответственности командиров, которыми она публично занимается.

"Только лично мне приходилось несколько раз комментировать зарубежным медиа "откровения Марьяны", пытаясь сохранить корректность. Интересно, что категоричность Безуглой ограничивается исключительно ее соцсетями — на Комитете она, как рассказывали, в основном молчит. Даже собственный подкомитет сама же называет карманным и недееспособным. Никакой "правды о проблемах военных ВСУ" она в стенах парламента не поднимала", — написал эксперт.

По его мнению, единственная миссия Безуглой — полностью дискредитировать военное командование, на которое она возлагает ответственность за все: за решения Ставки, за количественное превосходство русских, за неудовлетворительную работу правительства, за фортификационные сооружения в тылу, которые должны строить местные военные администрации.

"Ничем не обоснованная измена легко достигает цели — развевается z-пабликами, порождает уныние внутри страны, подрывает доверие к войску и внутри войска, смещает акценты и отвлекает нас от главного — от путей достижения Победы", — говорится в заметке.

Магда выразил надежду, что отзыв Безуглой из подкомитета — это не "последнее китайское предупреждение", а действительно готовность решить проблему: "Она до сих пор является заместителем председателя Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. И это проблема, которая до сих пор вне внимания СБУ, ГБР и Офиса генпрокурора".

Напомним, 15 июля нардеп сообщила, что ее отозвали с должности председателя подкомитета по вопросам демократического гражданского контроля. Такое решение принял Комитет ВРУ по нацбезопасности, обороне и разведке. По мнению Безуглой, такое голосование стало реакцией "па правду о проблемах в ВСУ и обращения военных".

Еще в январе Комитет принял решение отозвать Безуглую с должности заместителя председателя комитета, которую она занимает до сих пор. Нардеп тогда отметила, что это была лишь рекомендация.

Группа депутатов настаивала на голосовании по этому поводу. Однако, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия выступил против, заседание ВР преждевременно закрыли.