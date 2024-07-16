Магда: Відкликання Безуглої з підкомітету має стати початком, адже діяльність депутатки досі поза увагою СБУ, ДБР і ОГП

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Відкликання Мар’яни Безуглої з посади голови підкомітету з питань цивільного демократичного нагляду і контролю парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки має стати початком правової оцінки її діяльності. Про це у Facebook написав Євген Магда, директор Інституту світової політики.

Він заявив, що на рахунку депутатки профільного комітету немає жодних "притомних" законодавчих ініціатив для покращення ситуації в війську, полегшення життя солдата, відповідальності командирів, якими вона публічно переймається.

"Лише особисто мені доводилося кілька разів коментувати закордонним медіа "одкровення Мар’яни", намагаючись зберегти коректність. Цікаво, що категоричність Безуглої обмежується виключно її соцмережами – на Комітеті вона, як розповідали, здебільшого мовчить. Навіть власний підкомітет сама ж називає кишеньковим і недієздатним. Жодної "правди про проблеми військових ЗСУ" вона в стінах парламенту не піднімала", – написав експерт.

На його думку, єдина місія Безуглої – повністю дискредитувати військове командування, на яке вона покладає відповідальність геть за усе: за рішення Ставки, за кількісну перевагу росіян, за незадовільну роботу Уряду, за фортифікаційні споруди в тилу, які мають будувати місцеві військові адміністрації.

"Нічим не обгрунтована зрада легко досягає мети – майорить z-пабліками, породжує зневіру всередині країни, підриває довіру до війська і всередині війська, зміщує акценти і відволікає нас від головного – від шляхів досягнення Перемоги", – йдеться в дописі.

Магда висловив сподівання, що відкликання Безуглої з підкомітету – це не "останнє китайське попередження", а справді готовність вирішити проблему: "Вона і досі є заступницею голови Комітету з питань національної безпеки, оборони і розвідки. І це проблема, яка досі поза увагою СБУ, ДБР і Офіса генпрокурора".

Нагадаємо, 15 липня нардепка повідомила, що її відкликали з посади голови підкомітету з питань демократичного цивільного контролю. Таке рішення ухвалив Комітет ВРУ з нацбезпеки, оборони та розвідки. На думку Безуглої, таке голосування стало реакцією "па правду про проблеми в ЗСУ та звернення військових".

Ще у січні Комітет ухвалив рішення відкликати Безуглу з посади заступниці голови комітету, яку вона обіймає досі. Нардепка тоді зазначила, що це була лише рекомендація.

Група депутатів наполягала на голосуванні щодо цього. Однак, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія виступив проти, засідання ВР передчасно закрили.