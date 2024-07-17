Аномальная жара привела к отравлениям: советы, как не ошибиться при покупке продуктов

В Украине фиксируют по несколько вспышек отравлений в неделю. В Госпродпотребслужбе рассказали, как выбирать продукты и чего лучше не есть в условиях жары.

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В Киеве фиксируют стремительный рост пищевых отравлений из-за аномальной жары — случаев за последнюю неделю стало втрое больше. Начальник главного управления Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан в комментарии "ТСН" поделился рекомендациями, как не пополнить эту неутешительную статистику.

В Украине не спадает нетипичная жара, совмещенная с отключением света вследствие обстрелов ВС РФ. Некоторые магазины не имеют генераторов или пытаются экономить на бензине. В результате — их холодильники не способны из-за обесточивания поддерживать температуру, необходимую для хранения продуктов.

Рубан рассказал, что в Киеве фиксируют 2-3 вспышки пищевых отравлений за неделю. В прошлом году этот показатель составлял 1.

Как выбирать продукты?

Эксперт советует обращать внимание на внешний вид товаров и температуру хранения. В норме продукты должны храниться при температуре от 6 до 8 градусов, а в торговых помещениях должны быть установлены термометры.

Кроме того, украинцам советуют покупать продукты только в официальных местах торговли и в случае выявления нарушений сообщать в Госпродпотребслужбу. Если же стало плохо, Рубан рекомендует срочно обращаться за медпомощью.

"Мы живем в эпоху вирусных инфекций. А вирусная инфекция требует совсем другого лечения, чем бактериальная. На прошлой неделе нами было зафиксировано в Киеве два групповых заболевания, связанных с норовирусом (кишечная инфекция, вызванная вирусом Норфолк), где отравилось более 18 человек, а еще вспышка сальмонеллеза у более 8 человек. Эти болезни требуют разных подходов в лечении и диагностике. Поэтому обращаться к врачам нужно заблаговременно, чтобы получить правильное и качественное лечение", — объяснил он.

От отравлений не застрахованы даже дети. В частности, в Киеве зафиксировали вспышку сальмонеллеза на предприятии "Еж", которое обслуживает частные детсады и летние лагеря при частных школах. Специалисты выявили ряд нарушений — от отсутствия документов до ужасных условий приготовления.

Что лучше покупать в жару?

Эксперт советует есть в условиях жары больше фруктов и овощей, а также пить много воды — не сладкой.

"Что касается покупки мороженого, то его можно покупать, но внимательно смотреть на состояние упаковки. Если оно имеет вид повторной заморозки, то его не следует покупать. Мороженое — это холодные жиры, которые влияют на желудок не очень полезно", — добавил он.

Рынки и лотки на улице

Рубан заверил, что на столичных рынках работают ветеринарно-санитарные лаборатории и проводят ежедневные экспертизы.

"Поэтому такие рынки безопасны для граждан, потому что у каждого продавца есть документы на товар. Если же граждане заметят какие-то нарушения санитарных норм, просьба обращаться к нам с жалобами. Например, нам поступила жалоба, что на Дарницком рынке развелось много мух. На место должны выехать с проверкой наши инспекторы", — уточнил представитель Госпродпотребслужбы.

В то же время стоит помнить, что на ярмарках временно запрещена продажа продуктов, которые быстро портятся. Речь идет о мясе, молоке, сыре, колбасе, рыбе. Зато торговцы могут выставлять фрукты и овощи.

"Если вы увидите продажу мяса или других временно запрещенных товаров, то обязательно сообщайте о таком. Наши инспекторы выедут на место для проверки, а продавцам грозят штрафы. Такие административные нарушения уже были выявлены в Голосеевском и Шевченковском районах", — добавил эксперт.

Напомним, 16 июля в Киеве зафиксировали высокий уровень загрязненности атмосферного воздуха. В области объявили желтый уровень опасности из-за дождя с градом.

Синоптик Наталья Диденко предупредила, что 17 июля фактически станет самым жарким днем лета. В Киеве ожидается до +37 градусов, но вечером должен пройти дождь с грозой.