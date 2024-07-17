Аномальна спека призвела до отруєнь: поради, як не помилитись при покупці продуктів

В Україні фіксують по кілька спалахів отруєнь на тиждень. У Держпродспоживслужбі розповіли, як обирати продукти та чого краще не їсти в умовах спеки.

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У Києві фіксують стрімкий ріст харчових отруєнь через аномальну спеку — випадків за останній тиждень побільшало втричі. Начальник головного управління Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан у коментарі "ТСН" поділився рекомендаціями, як не поповнити цю невтішну статистику.

В Україні не спадає нетипова спека, поєднана з відключення світла внаслідок обстрілів ЗС РФ. Деякі магазини не мають генераторів або намагаються економити на бензині. В результаті — їхні холодильники не здатні через знеструмлення підтримувати температуру, потрібну для зберігання харчів.

Рубан розповів, що у Києві фіксують 2-3 спалахи харчових отруєнь за тиждень. Минулого року цей показник становив 1.

Як обирати продукти?

Експерт радить звертати увагу на зовнішній вигляд товарів та температуру зберігання. У нормі продукти мають зберігатися при температурі від 6 до 8 градусів, а у торгових приміщеннях мають бути встановлені термометри.

Окрім того, українцям радять купувати продукти лише в офіційних місцях торгівлі та в разі виявлення порушень повідомляти в Держпродспоживслужбу. Якщо ж стало погано, Рубан рекомендує терміново звертатись за меддопомогою.

"Ми живемо в епоху вірусних інфекцій. А вірусна інфекція потребує зовсім іншого лікування, ніж бактеріальна. На минулому тижні нами було зафіксовано у Києві два групових захворювання, пов’язаних з норовірусом (кишкова інфекція, викликана вірусом Норфолк), де отруїлося понад 18 осіб, а ще спалах сальмонельозу у понад 8 осіб. Ці хвороби вимагають різних підходів у лікуванні та діагностиці. Тому звертатися до лікарів потрібно завчасно, щоб отримати правильне та якісне лікування", — пояснив він.

Від отруєнь не застраховані навіть діти. Зокрема, у Києві зафіксували спалах сальмонельозу на підприємстві "Їжак", яке обслуговує приватні дитсадки й літні табори при приватних школах. Фахівці виявили низку порушень — від відсутності документів до жахливих умов приготування.

Що краще купувати в спеку?

Експерт радить їсти в умовах спеки більше фруктів та овочів, а також пити багато води — не солодкої.

"Щодо купівлі морозива, то його можна купувати, але уважно дивитися на стан упаковки. Якщо воно має вигляд повторного замороження, то його не слід купувати. Морозиво — це холодні жири, які впливають на шлунок не дуже корисно", — додав він.

Ринки та лотки на вулиці

Рубан запевнив, що на столичних ринках працюють ветеринарно-санітарні лабораторії й проводять щоденні експертизи.

"Тому такі ринки безпечні для громадян, бо у кожного продавця є документи на товар. Якщо ж громадяни помітять якісь порушення санітарних норм, прохання звертатися до нас зі скаргами. Наприклад, нам надійшла скарга, що на Дарницькому ринку розвелося забагато мух. На місце мають виїхати з перевіркою наші інспектори", — уточнив представник Держпродспоживслужби.

Водночас варто пам’ятати, що на ярмарках тимчасово заборонений продаж продуктів, які швидко псуються. Йдеться про м'ясо, молоко, сир, ковбасу, рибу. Натомість торговці можуть виставляти фрукти й овочі.

"Якщо ви побачите продаж м’яса чи інших тимчасово заборонених товарів, то обов’язково повідомляйте про таке. Наші інспектори виїдуть на місце для перевірки, а продавцям загрожують штрафи. Такі адміністративні порушення вже були виявлені у Голосіївському та Шевченківському районах", — додав експерт.

Нагадаємо, 16 липня у Києві зафіксували високий рівень забрудненості атмосферного повітря. В області оголосили жовтий рівень небезпеки через дощ з градом.

Синоптикиня Наталка Діденко попередила, що 17 липня фактично стане найспекотнішим днем літа. У Києві очікується до +37 градусів, але ввечері має пройти дощ з грозою.