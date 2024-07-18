Дефицит энергии и погодный фактор: в НЭК "Укрэнерго" рассказали, где на сколько будут отключать свет 18 июля

Из-за выхода из строя оборудования на двух энергообъектах с 08:00 до 22:00 введены четыре очереди отключений.

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Отключения света будут длиннее в Киеве и в ряде областей 18 июля. Причиной дефицита стали массированные атаки россиян на объекты энергетики, а также жара и непогода в шести областях. Об этом сообщают в НЭК "Укрэнерго".

Аномальная жара усложняет работу оборудования, говорят энергетики. Из-за этого могут возникать технические сбои в его работе. С 08:00 до 22:00 применены четыре очереди отключений в столице, а также в Киевской, Черкасской, Черниговской, Житомирской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской, Кировоградской областях.

В других областях ограничения действуют согласно анонсированному расписанию: с 16:00 до 22:00 — четыре очереди, в остальные часы — три очереди.

Состояние энергосистемы Украины

Причиной значительного дефицита энергии являются восемь массированных атак на объекты энергетики, осуществленных ВС РФ с начала года. В результате Украина потеряла 9 ГВт производственной мощности своих электростанций, что равно потреблению летом в пиковые часы таких европейских стран как Нидерланды, Финляндия или вместе Словакии и стран Балтии, отметили в компании.

Состояние энергосистемы Украины:

температура в большинстве регионов выше +30°С;

с 8:00 действуют четыре очереди в Центральном, Северном и Днепровском регионах;

непогода оставила без света 374 населенных пункта в 6 областях.

В НЭК "Укрэнерго" напомнили, что потребители каждой области, которые не относятся к перечню объектов критической инфраструктуры, разделены на 6 очередей, или групп. Применение ограничений до трех очередей означает, что для половины потребителей в каждом регионе одновременно применены почасовые отключения. Если применено более трех очередей графиков — ограничения распространяются на большее количество потребителей.

Информацию о графиках отключений в каждом регионе можно посмотреть на сайтах облэнерго или на их страницах в соцсетях.

Также в ночь на 18 июля "Укрэнерго" привлекало аварийные поставки из энергосистемы Польши с 02:00 до 05:00 утра.

Экспорт электроэнергии из Украины не происходит и не предвидится, а импорт остается на пониженном уровне из-за того, что Европа тоже страдает от жары.

"Планируется в течение суток из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии общим объемом 23 561 МВт*ч, с максимальной мощностью 1 232 МВт", — отметили в "Укрэнерго".

Из-за грозы и шквального ветра без энергопитания полностью и частично оставались 374 населенных пункта в Киевской, Волынской, Закарпатской, Житомирской, Сумской, Черниговской областях.

Из-за боевых действий есть обесточивание в Донецкой, Харьковской, Херсонской областях.

А по техническим причинам, из-за влияния жары на высоковольтное оборудование и линии электропередачи обесточивались потребители в Днепропетровской, Кировоградской, Одесской областях.

Напомним, Фокус извещал, что жара в Украине уже спадает, ведь выступающий африканский антициклон теряет позиции. В некоторых регионах, а также в столице ожидают ливни.