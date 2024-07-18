Дефіцит енергії та погодний чинник: в НЕК "Укренерго" розказали, де на скільки відключатимуть світло 18 липня

Через вихід з ладу обладнання на двох енергооб'єктах з 08:00 до 22:00 запроваджено чотири черги відключень.

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Відключення світла будуть довшими у Києві та у низці областей 18 липня. Причиною дефіциту стали масовані атаки росіян на об'єкти енергетики, а також спека та негода у шести областях. Про це повідомляють у НЕК "Укренерго".

Аномальна спека ускладнює роботу обладання, кажуть енергетики. Через це можуть виникати технічні збої в його роботі. З 08:00 до 22:00 застосовано чотири черги відключень у столиці, а також у Київській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській, Харківській, Полтавській, Сумській, Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській, Кіровоградській областях.

В інших областях обмеження діють згідно з анонсованим розкладом: з 16:00 до 22:00 — чотири черги, в інші години — три черги.

Стан енергосистеми України

Причиною значного дефіциту енергії є вісім масованих атак на об’єкти енергетики, здійснених ЗС РФ з початку року. Внаслідок цього Україна втратила 9 ГВт виробничої потужності своїх електростанцій, що дорівнює споживанню влітку у пікові години таких європейських країн як Нідерланди, Фінляндія або разом Словаччини та країн Балтії, зазначили у компанії.

Стан енергосистеми України:

температура в більшості регіонів вище +30°С;

з 8:00 діють чотири черги у Центральному, Північному і Дніпровському регіонах;

негода залишила без світла 374 населені пункти в 6 областях.

В НЕК "Укренерго" нагадали, що споживачі кожної області, які не належать до переліку об’єктів критичної інфраструктури, розділені на 6 черг або груп. Застосування обмежень до трьох черг означає, що для половини споживачів у кожному регіоні одночасно застосовані погодинні відключення. Якщо застосовано більше трьох черг графіків — обмеження розповсюджуються на більшу кількість споживачів.

Інформацію щодо графіків відключень у кожному регіоні можна подивитись на сайтах обленерго або на їхніх сторінках у соцмережах.

Також в ніч на 18 липня "Укренерго" залучало аварійне постачання з енергосистеми Польщі з 02:00 до 05:00 ранку.

Експорт електроенергії з України не відбувається та передбачається, а імпорт залишається на зниженому рівні через те, що Європа теж потерпає від спеки.

"Планується протягом доби з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини загальним обсягом 23 561 МВт*год, з максимальною потужністю 1 232 МВт", — зазначили в "Укренерго".

Через грозу та шквальний вітер без енергоживлення повністю та частково залишались 374 населені пункти у Київській, Волинській, Закарпатській, Житомирській, Сумській, Чернігівській областях.

Через бойові дії є знеструмлення у Донецькій, Харківській, Херсонській областях.

А з технічних причин, через вплив спеки на високовольтне обладнання та лінії електропередачі знеструмлювалися споживачі в Дніпропетровській, Кіровоградській, Одеській областях.

Нагадаємо, Фокус сповіщав, що спека в Україні вже спадає, адже африканський антициклон втрачає позиції. В деяких регіонах, а також в столиці очікують зливи.