Дефіцит енергії та погодний чинник: в НЕК "Укренерго" розказали, де на скільки відключатимуть світло 18 липня
Через вихід з ладу обладнання на двох енергооб'єктах з 08:00 до 22:00 запроваджено чотири черги відключень.
Відключення світла будуть довшими у Києві та у низці областей 18 липня. Причиною дефіциту стали масовані атаки росіян на об'єкти енергетики, а також спека та негода у шести областях. Про це повідомляють у НЕК "Укренерго".
Аномальна спека ускладнює роботу обладання, кажуть енергетики. Через це можуть виникати технічні збої в його роботі. З 08:00 до 22:00 застосовано чотири черги відключень у столиці, а також у Київській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській, Харківській, Полтавській, Сумській, Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській, Кіровоградській областях.
В інших областях обмеження діють згідно з анонсованим розкладом: з 16:00 до 22:00 — чотири черги, в інші години — три черги.
Причиною значного дефіциту енергії є вісім масованих атак на об’єкти енергетики, здійснених ЗС РФ з початку року. Внаслідок цього Україна втратила 9 ГВт виробничої потужності своїх електростанцій, що дорівнює споживанню влітку у пікові години таких європейських країн як Нідерланди, Фінляндія або разом Словаччини та країн Балтії, зазначили у компанії.
Стан енергосистеми України:
- температура в більшості регіонів вище +30°С;
- з 8:00 діють чотири черги у Центральному, Північному і Дніпровському регіонах;
- негода залишила без світла 374 населені пункти в 6 областях.
В НЕК "Укренерго" нагадали, що споживачі кожної області, які не належать до переліку об’єктів критичної інфраструктури, розділені на 6 черг або груп. Застосування обмежень до трьох черг означає, що для половини споживачів у кожному регіоні одночасно застосовані погодинні відключення. Якщо застосовано більше трьох черг графіків — обмеження розповсюджуються на більшу кількість споживачів.
Інформацію щодо графіків відключень у кожному регіоні можна подивитись на сайтах обленерго або на їхніх сторінках у соцмережах.
Також в ніч на 18 липня "Укренерго" залучало аварійне постачання з енергосистеми Польщі з 02:00 до 05:00 ранку.
Експорт електроенергії з України не відбувається та передбачається, а імпорт залишається на зниженому рівні через те, що Європа теж потерпає від спеки.
"Планується протягом доби з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини загальним обсягом 23 561 МВт*год, з максимальною потужністю 1 232 МВт", — зазначили в "Укренерго".
Через грозу та шквальний вітер без енергоживлення повністю та частково залишались 374 населені пункти у Київській, Волинській, Закарпатській, Житомирській, Сумській, Чернігівській областях.
Через бойові дії є знеструмлення у Донецькій, Харківській, Херсонській областях.
А з технічних причин, через вплив спеки на високовольтне обладнання та лінії електропередачі знеструмлювалися споживачі в Дніпропетровській, Кіровоградській, Одеській областях.
Нагадаємо, Фокус сповіщав, що спека в Україні вже спадає, адже африканський антициклон втрачає позиції. В деяких регіонах, а також в столиці очікують зливи.