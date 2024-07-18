Владелец российского нефтяного терминала будет добывать газ под Полтавой, — Береза

Борислав Береза подчеркивает, что нефтяной терминал Комарека вовлечен в российско-украинскую войну, и поэтому СБУ еще в 2018 году требовала отстранения ООО "Горизонты" от аукциона по продаже спецразрешений на пользование недрами.

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Владелец ООО "Горизонты", которое владеет спецразрешением на Жуковскую нефтегазовую площадь, чешский предприниматель Карел Комарек является официальным многолетним партнером "Газпрома" и владельцем российского нефтеналивного терминала "Самара". Об этом пишет бывший народный депутат, блогер Борислав Береза в материале на сайте Gordon.ua, передает УНИАН.

Он отмечает, что компания, которая уже начала поиск газа на Полтавщине, на 20% принадлежит семье западноукраинских бизнесменов Козицких, на 80% — чешскому миллиардеру Карелу Комареку, которого называют полномочным представителем "Газпрома". Так, известно, что Комарек создал вместе с российским газовым монополистом совместное предприятие Moravia Gas Storage a.s., которое владеет одним из крупнейших газохранилищ в Чехии. Борислав Береза отмечает, что в менеджмент этой компании входили близкие к кремлевской власти лица.

"В наблюдательном совете фирмы заседали такие деятели, как, например, Сергей Трегуб — приспешник главы "Газпрома" Миллера и бывший резидент российского ГРУ в Сирии. А еще Александр Медведев, которого журналисты немецкой Welt am Sonntag называли "рукой Путина, который вознаграждает верных Москве и наказывает предателей". Этот враг Украины, например, награжден медалью "За освобождение Севастополя и Крыма"", — пишет Береза.

По данным бывшего нардепа, Карел Комарек имеет и другие совместные с россиянами проекты, в частности, терминал "Самара" в российском городе Октябрьск недалеко от Сызрани площадью 18 га. Он ссылается на данные публичного отчета компании MND по результатам 2021 года, из которых видно, что MND Samara Holding BV является аффилированной с группой Комарека. То есть, чешский бизнесмен владел нефтекомплексом как минимум до 2022 года. Береза предполагает, что Комарек продолжает владеть терминалом даже после того, как в 2022 году формальным владельцем стал такой же нидерландский офшор, зарегистрированный по тому же адресу, что и MND Samara Holding BV.

Также Борислав Береза подчеркивает, что нефтяной терминал Комарека вовлечен в российско-украинскую войну, и поэтому СБУ еще в 2018 году требовала отстранения ООО "Горизонты" от аукциона по продаже спецразрешений на пользование недрами.

"Украинская спецслужба установила, что самарский нефтяной комплекс Комарека обеспечивал в то время устойчивое функционирование нефтегазовой системы РФ, в том числе на оккупированных украинских территориях Донецкой и Луганской областей", — пишет блогер.

Борислав Береза акцентировал, что недавно журналисты обратились с запросом в СБУ о деятельности Карела Комарека и его украинских партнеров по работам по поиску газа на Полтавщине. В спецслужбе заявили, что приняли во внимание эту информацию, но не могут разглашать детали работы.