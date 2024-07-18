Власник російського нафтового терміналу видобуватиме газ під Полтавою, - Береза

Борислав Береза підкреслює, що нафтовий термінал Комарека залучений до російсько-української війни, і через це СБУ ще у 2018 році вимагала відсторонення ТОВ "Горизонти" від аукціону із продажу спецдозволів на користування надрами.

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Власник ТОВ "Горизонти", яке володіє спецдозволом на Жуківську нафтогазову площу, чеський підприємець Карел Комарек є офіційним багаторічним партнером "Газпрому" та власником російського нафтоналивного терміналу "Самара". Про це пише колишній народний депутат, блогер Борислав Береза у матеріалі на сайті Gordon.ua, передає УНІАН.

Він зазначає, що компанія, яка вже почала пошук газу на Полтавщині, на 20% належить родині західноукраїнських бізнесменів Козицьких, на 80% — чеському мільярдеру Карелу Комареку, якого називають повноважним представником "Газпрому". Так, відомо, що Комарек створив разом з російським газовим монополістом спільне підприємство Moravia Gas Storage a.s., яке володіє одним з найбільших газосховищ у Чехії. Борислав Береза зазначає, що до менеджменту цієї компанії входили близькі до кремлівської влади особи.

"У наглядовій раді фірми засідали такі діячі, як, наприклад, Сергій Трегуб – поплічник голови "Газпрому" Міллера і колишній резидент російського ГРУ в Сирії. А ще Олександр Медведєв, якого журналісти німецької Welt am Sonntag називали "рукою Путіна, який винагороджує вірних Москві та карає зрадників". Цей ворог України, наприклад, нагороджений медаллю "За освобождение Севастополя и Крыма"", — пише Береза.

За даними колишнього нардепа, Карел Комарек має й інші спільні з росіянами проекти, зокрема, термінал "Самара" у російському місті Октябрськ недалеко від Сизрані площею 18 га. Він посилається на дані публічного звіту компанії MND за результатами 2021 року, з яких видно, що MND Samara Holding BV є афільованою із групою Комарека. Тобто, чеський бізнесмен володів нафтокомплексом щонайменше до 2022 року. Береза припускає, що Комарек продовжує володіти терміналом навіть після того, як у 2022 році формальним власником став такий же нідерландський офшор, зареєстрований за тією ж адресою, що і MND Samara Holding BV.

Також Борислав Береза підкреслює, що нафтовий термінал Комарека залучений до російсько-української війни, і через це СБУ ще у 2018 році вимагала відсторонення ТОВ "Горизонти" від аукціону із продажу спецдозволів на користування надрами.

"Українська спецслужба встановила, що самарський нафтовий комплекс Комарека забезпечував на той час стале функціонування нафтогазової системи РФ, у тому числі на окупованих українських територіях Донецької та Луганської областей", — пише блогер.

Борислав Береза акцентував, що нещодавно журналісти звернулися із запитом до СБУ щодо діяльності Карела Комарека та його українських партнерів щодо робіт з пошуку газу на Полтавщині. У спецслужбі заявили, що взяли до уваги цю інформацію, але не можуть розголошувати деталі роботи.