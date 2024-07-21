В Киеве оборвался трос аттракциона-спуска через Днепр, ГСЧС ищут человека, — соцсети (видео)

Трос вытащили, но человека на нем не было. К поискам мужчины присоединились водолазы и спасатели на лодках.

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В Киеве на аттракционе-спуске через Днепр произошло чрезвычайное происшествие. Оборвался трос, и человек, который там находился упал в Днепр и, вероятно, утонул. Об этом сообщает телеграм-канал "Труха-Киев".

"Ужас! Оборвался трос аттракциона-спуска через Днепр в Киеве. Человек, который летел по нему, упал в реку и утонул", — говорится в сообщении.

Обнародовано также видео, которое снял свидетель происшествия, он утверждает, что только на его глазах мужчина сорвался во время спуска и упал в воду. После этого он исчез под водой. Автор видео предположил, что он, вероятно, утонул.

"Трос вытащили, но человека на нем не было", — говорится в сообщении.

На место вызвали спасателей. Они ищут мужчину.

На место происшествия выехали спасатели ГСЧС. В службе уже сообщили OBOZ.UA, что трос достали. На данный момент информации о погибших нет. Проводятся поисково-спасательные работы, работают водолазы.

Напомним, что на испанском курорте 26-летняя туристка из Украины упала в море со скалы возле популярной достопримечательности Кастель де Бенидорм. Девушка перелезла через поручни, чтобы сделать селфи и не удержалась.

Также сообщалось, что в Одессе во время шторма смыло с пирса человека . Молодая девушка позировала для фото и волна отнесла ее в море. Через несколько дней тело девушки нашли спасатели.