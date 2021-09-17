Украинка в Испании сорвалась со скалы и погибла, пытаясь сделать селфи (видео)

Девушка перелезла через перила и упала с высоты 30 метров. Полиция Испании расценивает событие как несчастный случай

14 сентября на испанском курорте 26 летняя туристка из Украины упала в море со скалы около популярной достопримечательности Кастель де Бенидорм. Девушка перелезла через перила, чтобы сделать селфи и не удержалась. Об этом происшествии сообщает агентство Murcia Today.

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В компании со своим другом девушка решила посетить одно из самых примечательных мест в Испании – смотровую площадку замка Бенидорм, который по обычаю называют "балконом Европы". Чтобы сделать селфи, она перелезла через перила и сорвалась с высоты 30 метров.

Экстренные службы оперативно прибыли на место происшествия и, несмотря на большие волны, сумели добраться до потерпевшей. Как оказалось, при падении девушка получила серьезные травмы, поэтому медикам пришлось провести реанимационные меры. После этого спасатели немедленно доставили ее в главную больницу Аликанте. По словам медиков, девушка пребывала в критическом состоянии и не подавала признаков жизни. Ее поместили в реанимацию, но ее состояние не улучшилось и в итоге она умерла.

Полиция отреагировала на происшествие и опросила свидетелей. Выяснилось, что к падению девушки никто не причастен, поэтому полиция квалифицировала это как несчастный случай и закрыла дело.

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