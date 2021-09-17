Українка в Іспанії зірвалася зі скелі і загинула, намагаючись зробити селфі (відео)

Дівчина перелізла через поручні і впала з висоти 30 метрів. Поліція Іспанії розцінює подію як нещасний випадок

14 вересня на іспанському курорті 26 річна туристка з України впала в море зі скелі біля популярної пам'ятки Кастель де Бенідорм. Дівчина перелізла через поручні, щоб зробити селфі і не втрималася. Про цю подію повідомляє агентство Murcia Today.

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У компанії зі своїм другом дівчина вирішила відвідати одне з найбільш примітних місць в Іспанії — оглядовий майданчик замку Бенідорм, який за звичаєм називають "балконом Європи". Щоб зробити селфі, вона перелізла через поручні і зірвалася з висоти 30 метрів.

Екстрені служби оперативно прибули на місце події і, незважаючи на великі хвилі, зуміли дістатися до потерпілої. Як виявилося, при падінні дівчина отримала серйозні травми, тому медикам довелося провести реанімаційні заходи. Після цього рятувальники негайно доставили її в головну лікарню Аліканте. За словами медиків, дівчина перебувала в критичному стані і не подавала ознак життя. Її помістили в реанімацію, але її стан не покращився і в підсумку вона померла.

Поліція відреагувала на подію й опитала свідків. З'ясувалося, що до падіння дівчини ніхто не причетний, тому поліція кваліфікувала це як нещасний випадок і закрила справу.

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