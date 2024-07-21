Обрыв троса аттракциона в Киеве: водолазы продолжают поиски 20-летнего парня, — полиция

По данным следствия, правоохранительные органы начали расследование по двум статьям УК Украины. При этом украинец все еще находится в реке, поиски не прекращались.

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В Киеве после обрыва троса аттракциона-спуска через Днепр спасатели начали искать тело вероятной жертвы. Информация о том, что его уже достали из реки не соответствует действительности. Об этом сообщает полиция Киева в своем Telegram-канале.

По данным следствия, на аттракционе действительно находился 20-летний парень, однако его тело еще не было обнаружено на момент публикации поста. Поиски продолжаются.

Сотрудники правоохранительных органов продолжают находиться на месте трагедии и выяснять все обстоятельства. По данному факту уже начали уголовное производство по двум статьям Уголовного кодекса Украины.

"В частности речь идет о нарушении правил безопасности лицом, которое обязано их соблюдать, если это нарушение создало угрозу гибели людей — ч. 2. ст. 272 УК Украины и служебная халатность, повлекшая гибель человека — ч.3 ст. 367 Уголовного кодекса Украины", — говорится в сообщении.

Напомним, 21 июля общественный деятель Олег Симороз сообщал, что водолазам якобы удалось достать тело парня и он был мертвым. Причиной, по его словам, стало слишком тяжелое оборудование для крепления, которое и не позволило ему выплыть и потянуло на дно. При этом сотрудников аттракциона на месте не было, когда туда прибыла полиция.