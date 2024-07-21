Обрив троса атракціону в Києві: водолази продовжують пошуки 20-річного хлопця, — поліція

За даними слідства, правоохоронні органи почали розслідування за двома статтями КК України. При цьому українець усе ще перебуває в річці, пошуки не припинялися.

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У Києві після обриву троса атракціону-спуску через Дніпро рятувальники почали шукати тіло ймовірної жертви. Інформація про те, що його вже дістали з річки, не відповідає дійсності. Про це повідомляє поліція Києва у своєму Telegram-каналі.

За даними слідства, на атракціоні справді перебував 20-річний хлопець, проте його тіло ще не було виявлено на момент публікації поста. Пошуки тривають.

Співробітники правоохоронних органів продовжують перебувати на місці трагедії та з'ясовувати всі обставини. За цим фактом уже розпочали кримінальне провадження за двома статтями Кримінального кодексу України.

"Зокрема мова йде про порушення правил безпеки особою, яка зобов'язана їх дотримувати, якщо це порушення створило загрозу загибелі людей – ч. 2. ст. 272 КК України та службова недбалість,що спричинила загибель людини – ч.3 ст. 367 Кримінального кодексу України", — ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, 21 липня громадський діяч Олег Симороз повідомляв, що водолазам нібито вдалося дістати тіло хлопця і він був мертвим. Причиною, за його словами, стало надто важке обладнання для кріплення, яке й не дало йому змоги виплисти і потягнуло на дно. При цьому співробітників атракціону на місці не було, коли туди прибула поліція.