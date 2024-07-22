В Укрнафте новое дело НАБУ по закупкам, — Михаил Шнайдер

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Новый скандал связан с расследованием НАБУ дела о закупках "Укрнафтой" Корецкого насосно-компрессорных труб у "Интерпайпа" по завышенным ценам, пишет политический эксперт Михаил Шнайдер у себя на странице в Facebook.

По словам эксперта, сумма сделки составила 40,5 миллионов гривен, хотя непосредственно у компании-производителя ООО "Интерпайп Нико Тьюб" (входит в группу "Интерпайп") их настоящая цена составляет 21,5 миллионов гривен. То есть на операции по закупке с ООО "Интерпайп Украина", согласно выводам детективов НАБУ, "Укрнафта" могла переплатить 19 миллионов гривен.

"Детективы также обратили внимание, что в августе 2023 аналогичные трубы в "Интерпайп Нико Тьюб" закупило "Укргаздобыча" и цены в контракте с УГВ были в 1,5 раза ниже чем в контракте с "Укрнафтой"".

Шнайдер отмечает, что это уже не первая такая история с закупкой труб у "Интерпайпа", где "менеджмент государственной "Укрнафты" все никак не может удержаться, чтобы не обогатиться".

"В первый скандал государственная компания попала еще в мае 2023 года. Тогда "Укрнафта" без конкурса провела закупку насосно-компрессорных труб на 282 миллиона гривен, переплатив в полтора раза — об этом еще писали Наши Деньги", — отметил эксперт.

""Укрнафта" так спешила провести тендер, что отказала другому потенциальному поставщику продлить срок приема предложений, ссылаясь на то, что "Закупка обсадных труб очень срочная для выполнения планов общества по бурению скважин в 2023 году"", — пишет Шнайдер.

Как стало известно, "фигурантом нового расследования стал директор по сервисам ПАО "Укрнафта" Николай Гончаренко, который подписал контракт с ООО "Интерпайп Украина"".

Шнайдер напоминает, что "Гончаренко появился в "Укрнафте" еще в ноябре 2022 года с подачи новоназначенного директора национализированного предприятия Сергея Корецкого" и тогда он отвечал за бурение и нефтепромышленные сервисы, с которыми, однако, не все в порядке — там наблюдается падение от планов по добыче нефти на 12%.

"Неудовлетворительные результаты бурения и закупка труб по завышенным ценам может свидетельствовать о том, что под прикрытием выполнения программы "Большое Бурение" в "Укрнафте" происходит банальная растрата имущества, на которой наживается как может менеджмент государственной нефтяной компании", — предполагает Шнайдер.

Сейчас Гончаренко подозревают в "злоупотреблении служебным положением и растрате денежных средств в особо крупных размерах в результате закупки труб по очевидно завышенным ценам". Как пишет эксперт, НАБУ уже провело обыски по месту жительства Гончаренко.

Шнайдер также отмечает еще один интересный момент: за несколько дней до проведения обыска Гончаренко был внезапно понижен в должности до советника.

"Можно верить в стечение обстоятельств, но вероятнее всего господина Корецкого предупредили и посоветовали принять меры для минимизации репутационного ущерба. То есть видим, что в НАБУ не все так прекрасно. Гончаренко является уже пятым персонажем из новой команды Сергея Корецкого, которым заинтересовались правоохранители", — заключает эксперт.