В Укрнафті нова справа НАБУ по закупівлях, — Михайло Шнайдер

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Новий скандал пов'язаний із розслідуванням НАБУ справи щодо закупівель "Укрнафтою" Корецького насосно-компресорних труб у "Інтерпайпу" за завищеними цінами, пише політичний експерт Михайло Шнайдер у себе на сторінці в Facebook.

За словами експерта, сума угоди склала 40,5 мільйонів гривень, хоча безпосередньо у компанії-виробника ТОВ "Інтерпайп Ніко Тьюб" (входить до групи "Інтерпайп") їхня справжня ціна складає 21,5 мільйонів гривень. Тобто на операції з закупівлі з ТОВ "Інтерпайп Україна", згідно висновків детективів НАБУ, "Укрнафта" могла переплатити 19 мільйонів гривень.

"Детективи також звернули увагу, що в серпні 2023 аналогічні труби в" Інтерпайп Ніко Тьюб" закупило "Укргазвидобування" і ціни в контракті з УГВ були в 1,5 рази нижчими ніж в контракті з "Укрнафтою"".

Шнайдер зазначає, що це вже не перша така історія із закупівлею труб у "Інтерпайпу", де "менеджмент державної "Укрнафти" все ніяк не може втриматись, аби не збагатитися".

"В перший скандал державна компанія втрапила ще в травні 2023 Року. Тоді "Укрнафта" без конкурсу провела закупку насосно-компресорних труб на 282 мільйони гривень, переплативши в півтора рази — про це ще писали Наші Гроші", — зазначив експерт.

""Укрнафта" так поспішала провести тендер, що відмовила іншому потенційному постачальнику продовжити строк приймання пропозицій, посилаючись на те, що "Закупівля обсадних труб дуже термінова для виконання планів товариства по бурінню свердловин в 2023 році"", — пише Шнайдер.

Як стало відомо,"фігурантом нового розслідування став директор з сервісів ПАТ "Укрнафта" Микола Гончаренко, який підписав контракт з ТОВ "Інтерпайп Україна"".

Шнайдер нагадує, що "Гончаренко з'явився в "Укрнафті" ще в листопаді 2022 року з подачі новопризначеного директора націоналізованого підприємства Сергія Корецького" і тоді він відповідав за буріння та нафтопромислові сервіси, з якими, проте, не все гаразд – там спостерігається падіння від планів з видобутку нафти на 12%.

"Незадовільні результати буріння та закупівля труб за завищеними цінами може свідчити про те, що під прикриттям виконання програми "Велике Бурівництво" в "Укрнафті" відбувається банальна розтрата майна, на якій наживається як може менеджмент державної нафтової Компанії", — припускає Шнайдер.

Зараз Гончаренка підозрюють у "зловживанні службовим становищем та розтраті грошових коштів у особливо великих розмірах внаслідок закупівлі труб за очевидно завищеними цінами". Як пише експерт, НАБУ вже провело обшуки за місцем проживання Гончаренка.

Шнайдер також зазначає ще один цікавий момент: за кілька днів до проведення обшуку Гончаренко був раптово понижений в посаді до радника.

"Можна вірити в збіг обставин, але найвірогідніше пана Корецького попередили і порадили вжити заходи задля мінімізації репутаційної Шкоди. Тобто бачимо, що в НАБУ не все так прекрасно. Гончаренко є вже п’ятим персонажем з нової команди Сергія Корецького, яким зацікавились правоохоронці", — підсумовує експерт.