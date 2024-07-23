Компания MND и ее акционер не имеют никаких связей с Россией, — заявление

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Ни компания MND, ни ее акционер не имеют никаких деловых или иных связей с Россией. Мы ведем бизнес в Украине уже 10 лет, MND и ООО "Горизонты" всячески помогают Украине с момента российского вторжения и начала войны. Мы отрицаем ложную информацию, которая недавно появилась на некоторых украинских сайтах. Этот клеветнический текст одного автора был повторен несколькими другими авторами, которые повторяют предыдущую ложь и добавляют еще больше ложной информации. Никто из них не потрудился связаться с MND, поскольку компания могла легко опровергнуть все заявления. Поэтому считаем необходимым опровергнуть ложную информацию.

MND рассматривает все свои средства правовой защиты против распространения такой ложной информации.

Ложные статьи являются частью негативной кампании против компании и ее акционеров, направленной на распространение лжи и дезинформации о нашей деятельности в связи с разведкой и добычей газа на "Жуковском" участке в Полтавской области. Лицензия на разведку нефти и газа была приобретена на открытом аукционе компанией "Горизонты", которая на 80% принадлежит чешской компании MND и на 20% украинской ООО "Захиднадрасервис". Основателем которой является Зиновий Козицкий, украинский бизнесмен, работающий в нескольких секторах, но преимущественно в энергетике.

Для краткости мы не будем останавливаться на всех ошибках, логических несоответствиях, теориях заговора и лжи, а прокомментируем лишь наиболее вопиющие ложные обвинения и клеветнические утверждения:

- Мы не имеем никаких связей с Россией

Во-первых, утверждения о том, что ООО "Горизонты", MND или любая другая компания из группы KKCG Карла Комарека представляют российские интересы, являются российскими агентами или иным образом поддерживают попытки Кремля проникнуть в Украину или Европу в целом, являются очевидно вымышленными, клеветническими и никоим образом не соответствуют действительности.

- Мы не имеем никаких связей с Газпромом

MND является сейчас единственным акционером подземного газохранилища в Дамборице, Чехия (выписка из торгового реестра и другие официальные документы). Газохранилище было построено вместе с российским газовым гигантом в то время, когда весь европейский энергетический сектор сотрудничал с Газпромом. После начала войны MND приняла все необходимые меры для сохранения права собственности на этот актив без участия Газпрома и в этом году MND стала единственным акционером газохранилища, что подтверждается выпиской из чешского реестра и другими официальными документами.

- MND/KKCG не владеет Самарским терминалом

Этот терминал был продан в 2022 году прозрачным способом. Кроме этого, Самарский терминал не был полноценно запущен в эксплуатацию, не говоря уже о том, чтобы считать его стратегическим активом

Кроме многочисленных неточностей, статья господина Сикалова содержит откровенно ложную информацию о связях с ГРУ. В ней утверждается, что членом совета директоров компании, которая контролировала вышеупомянутое газохранилище был Сергей Трегуб, которого автор — господин Сикалов идентифицировал как бывшего резидента ГРУ в Сирии. В статье говорится о Сергее Вадимовиче Трегубе, 20.01.1959 г.р. и который действительно находится в британском санкционном списке. А лицо, которое имело отношение к газохранилищу имело имя Сергей Иванович Трегуб, 07.04.1960 г.р.

Основателем группы KKCG является ведущий чешский бизнесмен Карел Комарек. Группа компаний работает преимущественно в ЕС, Швейцарии, Соединенном Королевстве и США.

Десять лет назад, во время Евромайдана, MND, как основатель компании ООО "Горизонты" вошла в Украину и с тех пор ООО "Горизонты" пробурена 31 скважина, проведена сейсморазведка 3D и 2D на площади 320 квадратных километров и проложено 87 километров газопроводов, только за время полномасштабного вторжения проинвестировано 1,52 млрд.грн. и уплачено более 2,44 млрд.грн. налогов и сборов в государственный бюджет. Штатная численность ООО "Горизонты" насчитывает 55 сотрудников и десятки внешних подрядчиков.

Из вышеизложенного думаем всем понятно или проводниками Газпрома в Полтавской области являются MND и ООО "Горизонты" или авторы лживых публикаций (кто они?), которые по непонятным причинам обвиняют нас, препятствуя поиску и добыче таких стратегически важных для Украины нефти и газа.

В Западной Украине, где работают "Горизонты", компания вкладывает значительные средства в местную инфраструктуру. Она участвует в ремонте дорог и других важных общественных проектах, в частности в восстановлении сельской площади в Меденичах. По словам мэра Марьяна Михайловича, "Горизонты" является ярким примером социально ответственного бизнеса, когда компания поддерживает местную общину в месте своей деятельности и таким образом улучшает качество жизни жителей.

В последние годы MND все больше сосредотачивается на возобновляемых источниках энергии, о чем свидетельствуют инвестиции в ВЭС "Орив" во Львовской области, которая была построена во время войны и введена в эксплуатацию этой весной и имеет мощность 55 МВт, что помогает диверсифицировать энергоснабжение страны.

За пределами бизнеса

Когда Россия вторглась в Украину в феврале 2022 года, Карел Комарек, как основатель KKCG, призвал западный мир противостоять Владимиру Путину. "В этом веке мы не должны допустить гибели невинных мирных жителей вследствие его абсолютно безумного решения. Я выражаю полную поддержку украинскому народу в этот трудный период", — сказал Комарек. В Чехии он был и до сих пор остается одним из крупнейших сторонников Украины среди известных бизнесменов.

Сразу после этого группа начала ряд проектов по оказанию немедленной помощи людям в Украине и тем, кто выезжал из страны. В первые дни войны Фонд семьи Карела Комарека прислал два десятка грузовиков с самым необходимым гуманитарным грузом. Всего доставлено 310 тонн материала. Фонд Карела Комарека также уделял большое внимание помощи украинским беженцам с войны непосредственно в Чехии, в частности обеспечив жильем десятки матерей и их детей в Праге. Позже MND купил для города Ирпень четыре больших дизельных генератора, которые обеспечивали электроэнергией местные школы во время отключений.

На протяжении всей войны MND сотрудничает с Фондом Зиновия Козицкого: финансировали специальные летние лагеря с психологической поддержкой для детей, которые потеряли близких или пережили травму войны на сумму 170 тысяч евро. Всего в Gen Camp приняло участие 300 детей. В этом году MND и Фонд Карела Комарека поддержали проект "Ковчег", направленный на сохранение украинского культурного наследия.

MND также закупало для украинской армии беспилотники, пикапы, медицинское оборудование.

KKCG, включая дочернюю компанию MND, не равнодушна к судьбе Украины и ее народа. Чехи хорошо помнят российскую агрессию и жизнь под российской оккупацией. Именно поэтому они являются одними из крупнейших сторонников Украины во всем мире.