Компанія MND та її акціонер не мають жодних зв'язків з Росією, — заява

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Ні компанія MND, ні її акціонер не мають жодних ділових чи інших зв'язків з Росією. Ми ведемо бізнес в Україні вже 10 років, MND і ТОВ "Горизонти" всіляко допомагають Україні з моменту російського вторгнення і початку війни. Ми заперечуємо неправдиву інформацію, яка нещодавно з'явилася на деяких українських сайтах. Цей наклепницький текст одного автора був повторений кількома іншими авторами, які повторюють попередню брехню та додають ще більше неправдивої інформації. Ніхто з них не потрудився зв'язатися з MND, оскільки, компанія могла легко спростувати всі заяви. А тому вважаємо за необхідне спростувати неправдиву інформацію.

MND розглядає всі свої засоби правового захисту проти поширення такої неправдивої інформації.

Неправдиві статті є частиною негативної кампанії проти компанії та її акціонерів, спрямованої на поширення брехні та дезінформації про нашу діяльність у зв'язку з розвідкою та видобутком газу на "Жуківській" ділянці в Полтавській області. Ліцензія на розвідку нафти і газу була придбана на відкритому аукціоні компанією "Горизонти", яка на 80% належить чеській компанії MND і на 20% українській ТОВ "Західнадрасервіс". Засновником якої є Зіновій Козицький, український бізнесмен, який працює в кількох секторах, але переважно в енергетиці.

Для стислості ми не будемо зупинятися на всіх помилках, логічних невідповідностях, теоріях змови та брехні, а прокоментуємо лише найбільш кричущі неправдиві звинувачення та наклепницькі твердження:

- Ми не маємо жодних зв'язків з Росією

По-перше, твердження про те, що ТОВ "Горизонти", MND або будь-яка інша компанія з групи KKCG Карла Комарека представляють російські інтереси, є російськими агентами або іншим чином підтримують спроби Кремля проникнути в Україну або Європу в цілому, є очевидно вигаданими, наклепницькими і жодним чином не відповідають дійсності.

- Ми не маємо жодних зв’язків з Газпромом

MND є наразі єдиним акціонером підземного газосховища в Дамборіце, Чехія (витяг з торгового реєстру та інші офіційні документи). Газосховище було збудоване разом з російським газовим гігантом у той час, коли весь європейський енергетичний сектор співпрацював з Газпромом. Після початку війни MND вжила всіх необхідних заходів для збереження права власності на цей актив без участі Газпрому і цього року MND стала єдиним акціонером газосховища, що підтверджується витягом з чеського реєстру та іншими офіційними документами.

- MND/KKCG не володіє Самарським терміналом

Цей термінал було продано у 2022 році у прозорий спосіб. Крім цього, Самарський термінал не було повноцінно запущено в експлуатацію, не кажучи вже про те, щоб вважати його стратегічним активом

Окрім численних неточностей, стаття пана Сікалова містить відверто неправдиву інформацію про зв’язки з ГРУ. У ній стверджується, що членом ради директорів компанії, яка контролювала вищезгадане газосховище був Сергій Трегуб, якого автор — пан Сікалов ідентифікував як колишнього резидента ГРУ в Сирії. У статті йдеться про Сергія Вадимовича Трегуба, 20.01.1959 р.н. і який справді перебуває в британському санкційному списку. А особа, яка мала відношення до газосховища мала ім’я Сергій Іванович Трегуб, 07.04.1960 р.н.

Засновником групи KKCG є провідний чеський бізнесмен Карел Комарек. Група компаній працює переважно в ЄС, Швейцарії, Сполученому Королівстві та США.

Десять років тому, під час Євромайдану, MND, як засновник компанії ТОВ "Горизонти" увійшла в Україну і з того часу ТОВ "Горизонти" пробурено 31 свердловину, проведено сейсморозвідку 3D і 2D на площі 320 квадратних кілометрів і прокладено 87 кілометрів газопроводів, лише за час повномасштабного вторгнення проінвестовано 1,52 млрд.грн. та сплачено понад 2,44 млрд.грн. податків і зборів до державного бюджету. Штатна чисельність ТОВ "Горизонти" налічує 55 співробітників та десятки зовнішніх підрядників.

З вищевикладеного думаємо всім зрозуміло чи провідниками Газпрому в Полтавській області є MND і ТОВ "Горизонти" чи автори брехливих публікацій (хто вони?), які з незрозумілих причин звинувачують нас, перешкоджаючи пошуку і видобутку таких стратегічно важливих для України нафти і газу.

У Західній Україні, де працюють "Горизонти" , компанія вкладає значні кошти в місцеву інфраструктуру. Вона бере участь у ремонті доріг та інших важливих громадських проектах, зокрема у відновленні сільської площі в Меденичах . За словами мера Мар’яна Михайловича, "Горизонти" є яскравим прикладом соціально відповідального бізнесу, коли компанія підтримує місцеву громаду в місці своєї діяльності і таким чином покращує якість життя мешканців.

Останніми роками MND дедалі більше зосереджується на відновлюваних джерелах енергії, про що свідчать інвестиції у ВЕС "Орів" у Львівській області, яка була збудована під час війни і введена в експлуатацію цієї весни та має потужність 55 МВт, що допомагає диверсифікувати енергопостачання країни.

За межами бізнесу

Коли Росія вторглася в Україну в лютому 2022 року, Карел Комарек, як засновник KKCG, закликав західний світ протистояти Володимиру Путіну. "У цьому столітті ми не повинні допустити загибелі невинних мирних жителів внаслідок його абсолютно божевільного рішення. Я висловлюю повну підтримку українському народу в цей важкий період", — сказав Комарек. У Чехії він був і досі залишається одним із найбільших прихильників України серед відомих бізнесменів.

Одразу після цього група розпочала низку проектів з надання негайної допомоги людям в Україні та тим, хто виїжджав з країни. У перші дні війни Фонд родини Карела Комарека надіслав два десятки вантажівок із найнеобхіднішим гуманітарним вантажем. Загалом доставлено 310 тонн матеріалу. Фундація Карела Комарека також приділяла велику увагу допомозі українським біженцям із війни безпосередньо в Чехії, зокрема забезпечивши житлом десятки матерів та їхніх дітей у Празі. Пізніше MND купив для міста Ірпінь чотири великі дизельні генератори, які забезпечували електроенергією місцеві школи під час відключень.

Протягом усієї війни MND співпрацює з Фондом Зіновія Козицького: фінансували спеціальні літні табори з психологічною підтримкою для дітей, які втратили близьких або пережили травму війни на суму 170 тисяч євро. Загалом у Gen Camp взяло участь 300 дітей. Цього року MND та Фонд Карела Комарека підтримали проект "Ковчег", спрямований на збереження української культурної спадщини.

MND також закуповувало для українській армії безпілотники, пікапи, медичне обладнання.

KKCG, включно з дочірньою компанією MND, не байдужа до долі України та її народу. Чехи добре пам’ятають російську агресію та життя під російською окупацією. Саме тому вони є одними з найбільших прихильників України в усьому світі.