ГБР может вручить подозрения чиновникам Минобороны по делу против Гринкевичей — СМИ

В деле ГБР по подозрению Романа Гринкевича в поставке по заказу Минобороны некачественной военной формы, следствие готовится вручить уведомления о подозрениях чиновникам МОУ, сообщают "Экономические Новости".

В материале говорится, что об этом сообщил прокурор в зале одного из судебных заседаний по пересмотру меры пресечения подозреваемым. Имена и количество указанных фигурантов со стороны МОУ сторона обвинения не озвучила.

Издание отмечает, что речь идет не об одном человеке, а о группе лиц, которые, вероятно, действовали как организованная группировка в самом министерстве. В то же время Экономические Новости напоминают, что уже более 7 месяцев в так называемом "деле Гринкевича" не было никаких других фигурантов, кроме, собственно, самого Гринкевича и представителей поставщиков МОУ.

В материале рассказывают, что с самого начала велись разговоры, что реализация такой сделки на миллиарды гривен невозможна без согласования с руководством Министерства.

Ведь, если Гринкевичи продавали некачественную форму, то в Министерстве обороны кто-то должен был оплачивать ее. ГБР, в свою очередь, заявляет об убытках минимум в миллиард гривен, пишут журналисты.

Ранее стало известно о том, что МОУ пыталось признать себя в производстве против Гринкевича потерпевшей стороной. Однако произошло ли это до сих пор и когда именно, доподлинно неизвестно.

Журналисты напоминают, что 22 февраля ГБР информировало, что потерпевшие по "делу Гринкевичей" отсутствуют. Впоследствии, 14 марта в ГБР указали, что статус потерпевшей стороны МОУ якобы получило — 17 января. И при таких обстоятельствах неизвестно, почему в феврале Бюро утверждало обратное.