ДБР може вручити підозри чиновникам Міноборони у справі проти Гринкевичів - ЗМІ

У справі ДБР за підозрою Романа Гринкевича у постачанні на замовлення Міноборони неякісної військової форми, слідство готується вручити повідомлення про підозри чиновникам МОУ, повідомляють "Економічні Новини".

У матеріалі йдеться, що про це повідомив прокурор в залі одного з судових засідань щодо перегляду запобіжного заходу підозрюваним. Імена та кількість вказаних фігурантів збоку МОУ сторона обвинувачення не озвучила.

Видання наголошує, що мова йде не про одну людину, а про групу осіб, які, вірогідно, діяли як організоване угруповання в самому міністерстві. Водночас Економічні Новини нагадують, що вже понад 7 місяців у так званій "справі Гринкевича" не було жодних інших фігурантів, окрім, власне, самого Гринкевича та представників постачальників МОУ.

У матеріалі розповідають, що з самого початку велись розмови, що реалізація такої оборудки на мільярди гривень неможлива без погодження з керівництвом Міністерства.

Адже, якщо Гринкевичі продавали неякісну форму, то в Міністерстві оборони хтось мав оплачувати її. ДБР, своєю чергою, заявляє про збитки щонайменше у мільярд гривень, пишуть журналісти.

Раніше стало відомо про те, що МОУ намагалося визнати себе у провадженні проти Гринкевича потерпілою стороною. Однак чи сталося це до цього часу та коли саме, достеменно невідомо.

Журналісти нагадують, що 22 лютого ДБР інформувало, що потерпілі у "справі Гринкевичів" відсутні. Згодом, 14 березня у ДБР вказали, що статус потерпілої сторони МОУ нібито отримало – 17 січня. Та за таких обставин невідомо, чому у лютому Бюро стверджувало зворотне.