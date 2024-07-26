Антимонопольный комитет обнародовал условия покупки международным инвестором CRH двух цементных заводов в Украине, — СМИ

Антимонопольный комитет Украины объявил предварительные условия, при которых международная компания CRH, ведущий производитель строительных материалов, сможет приобрести два цементных завода итальянской Buzzi. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу АМКУ.

Речь идет о двух заводах "Волынь-цемент" и "Югцемент", которыми в Украине Buzzi владеет через дочернюю компанию "Дикергофф цемент Украина". Инвестор подал заявку на приобретение этих двух предприятий еще в сентябре 2023 года, пишут журналисты.

В СМИ отмечают, что вчера, 25 июля, Антимонопольный комитет опубликовал предложенные инвестором условия по приобретению заводов, которые имеют целью защитить интересы потребителей. В частности, в течение 9 месяцев после приобретения предприятий, CRH должен передать 25-28% акций ЧАО "Дикергофф цемент Украина" третьей стороне. Также компания обязуется информировать государственного регулятора о передаче доли активов, объемы произведенного цемента, его поставки на рынок и тому подобное.

В медиа пишут, что при этом CRH сохраняет производственные мощности обоих предприятий, а также обеспечивает равные условия и рыночные цены для потребителей стройматериала. Кроме этого, компания также обязуется инвестировать в заводы, модернизировать производство, а также сохранить рабочие места, регулярно улучшая условия труда для сотрудников.

Народный депутат и председатель Парламентской спецкомиссии по защите инвесторов Галина Янченко отметила, что многомиллионные инвестиции международных компаний несмотря на войну — это залог поддержки партнеров и победы Украины.

"Не так давно я посещала цементный терминал CEMARK в Киевской области. Компания входит в состав группы CRH с ирландскими корнями. Несмотря на войну она не остановила строительство масштабного проекта в Киевской области, который стартовал еще в 2018 году. Уже в июне 2022-го года, фактически через месяц после деоккупации Киевщины, работы были восстановлены, а недавно предприятие заработало, и уже отгружает продукцию, очень важную для восстановления. Это логическое продолжение инвестиций в сотни миллионов долларов, которые уже вложены этим международным холдингом в Украину — от добычи известняка и переработки его в цемент до современных металлоконструкций", — отмечает Янченко.

По словам заместителя министра экономики Украины Владимира Кузьо, именно от готовности иностранного и украинского бизнеса инвестировать в производственный сектор зависит качество жизни наших граждан.

"Иностранные инвестиции в строительную отрасль Украины являются сверхважными сегодня, ведь они вместе со стратегией финансирования строительства жилья и промышленных мощностей косвенно будут влиять на экономический рост. Следовательно, спрос на строительные материалы будет расти, украинские предприятия смогут модернизировать мощности, а украинцы смогут получить доступное жилье и рабочие места", — подчеркивает Кузьо.

Эксперты отмечают, что потенциальная сделка является важной для восстановления страны. Ведь цемент является ключевым строительным материалом и присутствие иностранного инвестора, готового вкладываться в развитие внутреннего производства уже сейчас, — залог избежания дефицита в пик восстановления.

"Как немецкая компания, мы на собственном опыте знаем, как сложно сейчас инвестировать, но это очень важно делать уже сегодня. Важно быть готовыми к тому моменту, когда начнется восстановление. Поэтому именно сейчас — идеальное время для модернизации и увеличения мощностей. Я очень приветствую международные инвестиции и я сторонник инвестиций именно в производство в Украине, в развитие так называемого "экономического национализма", — добавил генеральный директор компании KREISEL Андрей Бойко.

По его словам, это означает, что компании, которые приходят в Украину, особенно если это международные компании, приносят новые технологии, новое качество, создают рабочие места.

По мнению Валерия Корбута, директора одного из крупнейших железобетонных заводов Украины "Хмельницкзализобетон", инвестиции очень важны в целом в любую отрасль, а в цементную — особенно.

"В Украине, к сожалению, есть заводы, которые не инвестируют в свои производственные мощности, работают по устаревшим технологиям и, соответственно, предлагают продукт более низкого качества, чем их более современные конкуренты. Мы сотрудничаем с компанией CRH, которая очень много инвестирует в свои заводы: Николаевцемент, Каменец-Подольский и Одесский цементные заводы. Для нашей компании цемент является ключевым материалом, поскольку мы строим много жилых, социальных, коммерческих объектов, а также фортификационные сооружения", — отметил Корбут.

Виктор Гушель, коммерческий директор компании-производителя бетона "Стройиндустрия-1", отметил, что сегодня, когда инфраструктура Украины продолжает разрушаться в результате военных действий РФ, потребность и в бетоне, и в цементе растет. А когда начнется послевоенное восстановление, необходимость в этих материалах станет еще больше.

"Увеличивать производство цемента в Украине важно уже сегодня. И инвестировать в это также нужно именно сейчас. Когда международная компания CRH вкладывает средства в развитие украинского производства, это работает не только на перспективу для восстановления. Это в целом положительная тенденция для украинской экономики. Ведь весь цикл производства происходит внутри страны, мы не тратим валютные средства для импорта, генерируем налоги в государственный бюджет", — комментирует Гушель.

После сокращения из-за начала полномасштабного вторжения, в 2023 году производство цемента в Украине увеличилось и составило 7.4 млн тонн. Однако, как отмечает Павел Качур, председатель Ассоциации "Укрцемент", на пике восстановления Украине понадобится около 14 млн тонн продукции в год.

"Для этого нужно уже сейчас привлекать инвестиции и модернизировать украинские предприятия. Украина как государство должна сделать это своим приоритетом, ведь от нашей политики в этой сфере зависит все послевоенное восстановление", — подчеркивает Качур.