Антимонопольний комітет оприлюднив умови купівлі міжнародним інвестором CRH двох цементних заводів в Україні, - ЗМІ

Антимонопольний комітет України оголосив попередні умови, за яких міжнародна компанія CRH, провідний виробник будівельних матеріалів, зможе придбати два цементних заводи італійської Buzzi. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу АМКУ.

Мова йде про два заводи "Волинь-цемент" та "Югцемент", якими в Україні Buzzi володіє через дочірню компанію "Дікергофф цемент Україна". Інвестор подав заявку на придбання цих двох підприємств ще у вересні 2023 року, пишуть журналісти.

У ЗМІ зазначають, що вчора, 25 липня, Антимонопольний комітет опублікував запропоновані інвестором умови щодо придбання заводів, які мають на меті захистити інтереси споживачів. Зокрема, протягом 9 місяців після придбання підприємств, CRH має передати 25-28% акцій ПрАТ "Дікергофф цемент Україна" третій стороні. Також компанія зобов’язується інформувати державного регулятора про передачу частки активів, обсяги виробленого цементу, його постачання на ринок тощо.

У медіа пишуть, що при цьому CRH зберігає виробничі потужності обох підприємств, а також забезпечує рівні умови та ринкові ціні для споживачів будматеріалу. Окрім цього, компанія також зобов’язується інвестувати в заводи, модернізувати виробництво, а також зберегти робочі місця, регулярно покращуючи умови праці для співробітників.

Народна депутатка та голова Парламентської спецкомісії по захисту інвесторів Галина Янченко зазначила, що багатомільйонні інвестиції міжнародних компаній попри війну – це запорука підтримки партнерів та перемоги України.

"Не так давно я відвідувала цементний термінал CEMARK на Київщині. Компанія входить до складу групи CRH з ірландським корінням. Попри війну вона не зупинила будівництво масштабного проекту у Київській області, який стартував ще у 2018 році. Вже в червні 2022-го року, фактично за місяць після деокупації Київщини, роботи були відновлені, а нещодавно підприємство запрацювало, і вже відвантажує продукцію, дуже важливу для відбудови. Це логічне продовження інвестицій в сотні мільйонів доларів, які вже вкладені цим міжнародним холдингом в Україну — від видобування вапняку та переробки його в цемент до сучасних металоконструкцій", — наголошує Янченко.

За словами заступника міністра економіки України Володимира Кузьо, саме від готовності іноземного та українського бізнесу інвестувати у виробничий сектор залежить якість життя наших громадян.

"Іноземні інвестиції у будівельну галузь України є надважливими сьогодні, адже вони разом із стратегією фінансування будівництва житла та промислових потужностей опосередковано впливатимуть на економічне зростання. Відтак, попит на будівельні матеріали зростатиме, українські підприємства зможуть модернізувати потужності, а українці матимуть можливість отримати доступне житло та робочі місця", — підкреслює Кузьо.

Експерти зазначають, що потенційна угода є важливою для відбудови країни. Адже цемент є ключовим будівельним матеріалом і присутність іноземного інвестора, готового вкладатися у розвиток внутрішнього виробництва вже зараз, — запорука уникнення дефіциту в пік відбудови.

"Як німецька компанія, ми на власному досвіді знаємо, як складно зараз інвестувати, але це дуже важливо робити вже сьогодні. Важливо бути готовими до того моменту, коли почнеться відбудова. Тому саме зараз — ідеальний час для модернізації та збільшення потужностей. Я дуже вітаю міжнародні інвестиції і я прихильник інвестицій саме у виробництво в Україні, в розвиток так званого "економічного націоналізму", — додав генеральний директор компанії KREISEL Андрій Бойко.

За його словами, це означає, що компанії, які приходять в Україну, особливо якщо це міжнародні компанії, приносять нові технології, нову якість, створюють робочі місця.

На думку Валерія Корбута, директора одного з найбільших залізобетонних заводів України "Хмельницькзалізобетон", інвестиції дуже важливі загалом в будь-яку галузь, а в цементну — особливо.

"В Україні, на жаль, є заводи, які не інвестують в свої виробничі потужності, працюють за застарілими технологіями і, відповідно, пропонують продукт нижчої якості, аніж їхні більш сучасні конкуренти. Ми співпрацюємо з компанією CRH, яка дуже багато інвестує в свої заводи: Миколаївцемент, Кам'янець-Подільський та Одеський цементні заводи. Для нашої компанії цемент є ключовим матеріалом, оскільки ми будуємо багато житлових, соціальних, комерційних об’єктів, а також фортифікаційні споруди", — зазначив Корбут.

Віктор Гушель, комерційний директор компанії-виробника бетону "Будіндустрія-1", зазначив, що сьогодні, коли інфраструктура України продовжує руйнуватися внаслідок воєнних дій РФ, потреба і в бетоні, і в цементі зростає. А коли почнеться повоєнна відбудова, необхідність в цих матеріалах стане ще більшою.

"Збільшувати виробництво цементу в Україні важливо вже сьогодні. І інвестувати в це також потрібно саме зараз. Коли міжнародна компанія CRH вкладає кошти у розвиток українського виробництва, це працює не тільки на перспективу для відбудови. Це загалом позитивна тенденція для української економіки. Адже весь цикл виробництва відбувається всередині країни, ми не витрачаємо валютні кошти для імпорту, генеруємо податки до державного бюджету", — коментує Гушель.

Після скорочення через початок повномасштабного вторгнення, у 2023 році виробництво цементу в Україні збільшилось і склало 7.4 млн тонн. Однак, як зазначає Павло Качур, голова Асоціації "Укрцемент", на піку відбудови Україні знадобиться близько 14 млн тонн продукції на рік.

"Для цього потрібно вже зараз залучати інвестиції та модернізувати українські підприємства. Україна як держава має зробити це своїм пріоритетом, адже від нашої політики в цій сфері залежить вся повоєнна відбудова", — підкреслює Качур.