Силы обороны получают все больше качественных отечественных турникетов и экономят немалые средства

Украинские производители дали Силам обороны качественные кровоостанавливающие турникеты по цене почти втрое ниже американского аналога. Об этом сообщает Politeka.

В Украине есть две марки кровоостанавливающих турникетов — "Днепр" и "Сич".

"Сич" работает с 2014 года. По ее собственным данным, в 2023 году компания произвела 500 тыс турникетов, а в целом уже произвела более 1 млн единиц продукции. Основатели компании решили придумать свою, особую конструкцию SICH-Tourniquet. После полномасштабного вторжения "Сич" производила турникеты даже в оккупации (https://sich.ua/sich-ukraine/).

"Днепр" начал производиться весной 2022 года. Разработчик турникета "Днепр", производственная компания "Простир", до полномасштабного вторжения создавала изделия из различных видов синтетических материалов. А уже в марте 2022 года компания переориентировала производственную базу на кровоостанавливающие жгуты. Первая модификация прошла испытания в цехах компании и на передовой, были сделаны усовершенствования, и уже через полтора месяца появился турникет второго поколения "Днепр Gen2".

"Днепр" уже внесен в европейскую базу медицинских изделий EUDAMED. Также "Днепр" отмечен в декларации соответствия ЕС в соответствии с приложением IV регламента по медицинским изделиям, получил разрешение на продажу в странах ЕС, сертификат системы управления качеством в медицине, сертификат Австралийского реестра терапевтических товаров.

Оба производителя имеют много положительных отзывов от бойцов и от боевых медиков.