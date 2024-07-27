Сили оборони отримують все більше якісних вітчизняних турнікетів і заощаджують чималі кошти

Українські виробники дали Силам оборони якісні кровоспинні турнікети за ціною майже втричі нижче від американського аналогу. Про це повідомляє Politeka.

В Україні є дві марки кровоспинних турнікетів – "Дніпро" та "Січ".

"Січ" працює з 2014 року. За її власними даними, в 2023 році компанія виробила 500 тис турнікетів, а загалом вже виробила понад 1 млн одиниць продукції. Засновники компанії вирішили вигадати свою, особливу конструкцію SICH-Tourniquet. Після повномасштабного вторгнення "Січ" виробляла турнікети навіть в окупації (https://sich.ua/sich-ukraine/).

"Дніпро" почав вироблятись навесні 2022 року. Розробник турнікета "Дніпро", виробнича компанія "Простір", до повномасштабного вторгнення створювала вироби з різних видів синтетичних матеріалів. А вже в березні 2022 року компанія переорієнтувала виробничу базу на кровоспинні джгути. Перша модифікація пройшла випробовування в цехах компанії і на передовій, були зроблені вдосконалення, і вже за півтора місяці з’явився турнікет другого покоління "Дніпро Gen2".

"Дніпро" вже внесений до європейської бази медичних виробів EUDAMED. Також "Дніпро" відзначений у декларації відповідності ЄС відповідно до додатка IV регламенту щодо медичних виробів, отримав дозвіл на продаж у країнах ЕС, сертифікат системи управління якістю в медицині, сертифікат Австралійського реєстру терапевтичних товарів.

Обидва виробники мають багато позитивних відгуків від бійців та від бойових медиків.