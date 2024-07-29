Государство ежемесячно теряет 400 млн грн: нардеп Кучеренко — о "государственном управлении" Укрнефтебурения

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Уже более года компания "Укрнефтебурение" (УНБ) находится в управлении ПАО "Укрнафта" согласно распоряжению Кабинета министров Украины и на основании договора между АРМА и ПАО "Укрнафта" о передаче в управление корпоративных прав (акций). Однако уже прошло более полугода с тех пор, как остановилась добыча УНБ на Сахалинском месторождении, и как результат государство ежемесячно теряет ориентировочно 400 млн грн, заявил первый заместитель председателя комитета ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко, передает "Телеграф".

"Уже более полугода добыча УНБ на Сахалинском месторождении была остановлена после принятия судебного решения по спецразрешению, и государство от этого ежемесячно теряет 190 млн грн ренты, 130 млн грн НДС и около 80 млн грн налога на прибыль", — говорится в сообщении нардепа.

По словам Кучеренко, он присутствовал на двух заседаниях по этому вопросу.

"Несмотря на то, что новое рассмотрение спора о выдаче спецразрешения на добычу для компании еще не началось по существу, полученная информация из судебного дела и из других источников, уже поставила ряд вопросов к АРМА и субъекту управления — "Укрнафте", — пояснил он.

Нардеп отметил, что на днях получил ответ от "Укрнафты" на его обращение, в котором ставил несколько простых вопросов как к управляющему УНБ. В частности, Кучеренко спрашивал:

какой размер зарплаты руководителя УНБ?

были ли в результате прекращения добычи компанией уменьшены зарплаты руководства УНБ?

забронировано ли от мобилизации руководство УНБ, и с какой целью, если компания фактически прекратила деятельность?

присутствовал ли руководитель УНБ на судебном заседании, где решалась судьба спецразрешения на добычу, и находился ли он в командировке в это время?

предоставлялась ли "Укрнафтой" оценка юридического сопровождения со стороны УНБ указанного судебного дела, или поручение по его ведению?

Однако, по словам нардепа, суть ответа по каждому пункту обращения свелась к словам: "не знаем и не обязаны знать".

Также Кучеренко обратил внимание на то, что очень актуальным на фоне этой "полной профанации с управлением госактивами" выглядит объявленный "Укрнафтой" тендер на закупку трех мощных газогенерационных установок.

"У специалистов уже возникает очень много вопросов по этому поводу, но здесь надо просто подождать — время покажет. Потому что с "дополнительной" добычей газа на "Укрнефтебурении" мы уже разобрались — поэтому, согласитесь, есть основания тревожиться сейчас и за "дополнительную" генерацию", — подчеркнул Кучеренко.

Кроме того, народный депутат отметил, что вдруг "в долгую заграничную командировку в Чехию словно бы за этими газовыми установками был отправлен руководитель "Укрнефтебурения" Мальчик (Олег Мальчик, председатель правления ЧАО ВК "Укрнефтебурение", — ред.)

"Где "бурение" и где "газогенерация"?! При чем здесь вообще "Укрнефтебурение"?! За какие средства и с какой целью происходит весь этот театр абсурда?!", — возмутился он.