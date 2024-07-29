Держава щомісяця втрачає 400 млн грн: нардеп Кучеренко - про "державне управління" Укрнафтобуріння

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Уже понад рік компанія "Укрнафтобуріння" (УНБ) перебуває в управлінні ПАТ "Укрнафта" згідно з розпорядженням Кабінету міністрів України та на підставі договору між АРМА та ПАТ "Укрнафта" про передачу в управління корпоративних прав (акцій). Однак уже минуло понад півроку з того часу, як зупинився видобуток УНБ на Сахалінському родовищі, і як результат держава щомісяця втрачає орієнтовно 400 млн грн, заявив перший заступник голови комітету ВР із питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олексій Кучеренко, передає "Телеграф".

"Вже понад півроку видобуток УНБ на Сахалінському родовищі було зупинено після ухвалення судового рішення щодо спецдозволу, і держава від цього щомісяця втрачає 190 млн грн ренти, 130 млн грн ПДВ і близько 80 млн грн податку на прибуток.", — йдеться у повідомленні нардепа.

За словами Кучеренка, він був присутній на двох засіданнях щодо цього питання.

"Незважаючи на те, що новий розгляд спору щодо видачі спецдозволу на видобуток для компанії ще не розпочався по суті, одержана інформація з судової справи та з інших джерел, уже поставила ряд запитань до АРМА та суб’єкта управління — "Укрнафти", — пояснив він.

Нардеп зазначив, що днями отримав відповідь від "Укрнафти" на його звернення, у якому ставив кілька простих питань як до управителя УНБ. Зокрема, Кучеренко питав:

який розмір зарплати керівника УНБ?

чи внаслідок припинення видобутку компанією були зменшені зарплати керівництва УНБ?

чи заброньоване від мобілізації керівництво УНБ, та з якою метою, якщо компанія фактично припинила діяльність?

чи був присутній керівник УНБ на судовому засіданні, де вирішувалася доля спецдозволу на видобуток, та чи перебував він у відрядженні у цей час?

чи надавалася "Укрнафтою" оцінка юридичного супроводу з боку УНБ зазначеної судової справи, або доручення щодо її ведення?

Однак, за словами нардепа, суть відповіді по кожному пункту звернення звелася до слів: "не знаємо і не зобов’язані знати".

Також Кучеренко звернув увагу на те, що дуже актуальним на тлі цієї "повної профанації з управлінням держактивами" виглядає оголошений "Укрнафтою" тендер на закупівлю трьох потужних газогенераційних установок.

"У фахівців вже виникає дуже багато питань з цього приводу, але тут треба просто почекати — час покаже. Бо з "додатковим" видобутком газу на "Укрнафтобурінні" ми вже розібралися — тому, погодьтеся, є підстави тривожитися зараз й за "додаткову" генерацію", — підкреслив Кучеренко.

Крім того, народний депутат зауважив, що раптом "в довге закордонне відрядження до Чехії немов би за цими газовими установками було відправлено керівника "Укрнафтобуріння" Мальчика (Олег Мальчик, голова правління ПрАТ ВК "Укрнафтобуріння", — ред.)".

"Де "буріння" і де "газогенерація"?! До чого тут взагалі "Укрнафтобуріння"?! За який кошт і з якою метою відбувається весь цей театр абсурду?!", — обурився він.