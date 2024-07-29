Активист Маселко голосовал против увольнения Князева с должности судьи, — Офис очищения судебной системы

Маселко, который в свое время входил в общественный совет добропорядочности, фонд "DEJURE" и Автомайдан, пытался спасти пойманного на взятке Князева от увольнения.

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Двое членов Высшего совета правосудия пытались спасти экс-главу Верховного суда Всеволода Князева от позорного увольнения с должности, проголосовав против такого решения. Как пишет Офис очистки судебной системы, среди тех, кто голосовал против, — известный активист и юрист Роман Маселко, передает УНИАН.

В Офисе удивляются, что Маселко, который в свое время входил в общественный совет добропорядочности, фонд "DEJURE" и Автомайдан, пытался спасти пойманного на взятке Князева от увольнения.

"Роман уже готовит оправдание... Однако всем очевидно, что это конец его репутации добропорядочного активиста, испытание властью и деньгами провалено", — отмечают в ОО.

Ранее у общественности были вопросы к легальности доходов Маселко. Ведь анализ его декларации обнаружил, что у его семьи отсутствовали официальные активы для покупки квартиры в Киеве, которую его жена приобрела в 2019 году.

Но впоследствии Маселко объяснял, что средства на недвижимость получил от родной тети, а та в свою очередь — наследство от 85-летнего дедушки активиста, который имел 27 счетов в 8 банках. Предполагают, что через дедушку состоялась легализация взяток, которые получила тетя Маселко за время работы в налоговой.

"Сколько могло стоить голосование в ВСП против увольнения Князева с должности судьи узнаем в будущем", — отмечают в Офисе очистки судебной власти.

Несмотря на все увольнение Князева поддержали 10 членов ВСП.

Ранее руководитель фонда DEJURE Михаил Жернаков называл Князева лучшей кандидатурой на пост главы Верховного Суда.

Как сообщалось ранее, Князев, которого подозревают во взяточничестве, задержали в селе Солотвино Закарпатской области в километре от румынской границы.