Активіст Маселко голосував проти звільнення Князєва з посади судді, – Офіс очищення судової системи

Маселко, який свого часу входив до громадської ради доброчесності, фундації "DEJURE" і Автомайдану, намагався врятувати спійманого на хабарі Князєва від звільнення.

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Двоє членів Вищої ради правосуддя намагалися врятувати екс-Голову Верховного Суду Всеволода Князєва від ганебного звільнення з посади, проголосувавши проти такого рішення. Як пише Офіс очищення судової системи, серед тих, хто голосував проти, — відомий активіст і юрист Роман Маселко, передає УНІАН.

В Офісі дивуються, що Маселко, який свого часу входив до громадської ради доброчесності, фундації "DEJURE" і Автомайдану, намагався врятувати спійманого на хабарі Князєва від звільнення.

"Роман вже готує виправдання… Проте всім очевидно, що це кінець його репутації доброчесного активіста, випробування владою та грошима провалене", – зазначають в ГО.

Раніше у громадськості були питання до легальності доходів Маселка. Адже аналіз його декларації виявив, що у його родини були відсутні офіційні активи для покупки квартири в Києві, яку його дружина придбала у 2019 році.

Але згодом Маселко пояснював, що кошти на нерухомість отримав від рідної тітки, а та у свою чергу – спадщину від 85-річного дідуся активіста, який мав 27 рахунків у 8 банках. Припускають, що через дідуся відбулася легалізація хабарів, які одержала тітка Маселка за час роботи у податковій.

"Скільки могло коштувати голосування у ВРП проти звільнення Князєва із посади судді дізнаємося у майбутньому", – відзначають в Офісі очищення судової влади.

Попри все звільнення Князєва підтримали 10 членів ВРП.

Раніше керівник фундації DEJURE Михайло Жернаков називав Князєва найкращою кандидатурою на пост Голови Верховного Суду.

Як повідомлялось раніше, Князєв, якого підозрюють у хабарництві, затримали у селі Солотвино Закарпатської області за кілометр від румунського кордону.