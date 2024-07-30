Региональные подразделения федерации хоккея не признают Георгия Зубко президентом ФХУ, — СМИ

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Более двадцати областных подразделений Федерации хоккея Украины выступили с заявлениями, что не признают Георгия Зубко действующим президентом ФХУ, также они поддержали решение Совета ФХУ о его отстранении. Копии соответствующих заявлений опубликовало информационное агентство "Украинские новости".

Страсти в хоккейном сообществе продолжаются уже несколько недель. Ранее вице-президент ФХУ, Александра Слатвицкая сообщала, что члены Совета ФХУ (который является коллективным органом управления) приняли решение о досрочном прекращении полномочий президента федерации — Георгия Зубко. Среди причин — нецелевое использование средств, авторитарный стиль управления, низкая эффективность работы, из-за которой пострадала, в частности, подготовка сборных хоккейных команд Украины к участию в международных соревнованиях, рассказывает издание.

В сентябре 2024 года состоится Генеральный Конгресс ФХУ, на котором должны избрать нового руководителя. Временно исполняющей обязанности президента федерации назначили вице-президента Александру Слатвицкую. Члены Совета ФХУ уведомили руководящие органы украинского спорта об изменениях в руководстве федерации, а также направили соответствующее письмо в Международную федерацию хоккея (IIHF), сообщают журналисты.

В статье говорится о том, что несмотря на решение высшего руководящего органа ФХУ, Георгий Зубко пытается удержаться на должности — неудачно попытался отстранить от голосования семерых членов Совета ФХУ, заблокировал корпоративные адреса работников, взял под контроль доступ к официальному сайту и страницам федерации в социальных сетях — где обвиняет Совет ФХУ в "рейдерстве".

Слатвицкая объяснила, что несмотря на изменения в руководстве, ФХУ продолжает свою работу, в частности продолжается подготовка украинских хоккеистов к Олимпийской квалификации.