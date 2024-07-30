Регіональні підрозділи федерації хокею не визнають Георгія Зубка за президента ФХУ, — ЗМІ

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Понад двадцять обласних підрозділів Федерації хокею України виступили із заявами, що не визнають Георгія Зубка за чинного президента ФХУ, також вони підтримали рішення Ради ФХУ щодо його відсторонення. Копії відповідних заяв опублікувала інформаційна агенція "Українські новини".

Пристрасті в хокейній спільноті тривають вже кілька тижнів. Раніше віцепрезидентка ФХУ, Олександра Слатвицька повідомляла, що члени Ради ФХУ (яка є колективним органом управління) ухвалили рішення про дострокове припинення повноважень президента федерації – Георгія Зубка. Серед причин - нецільове використання коштів, авторитарний стиль управління, низька ефективність роботи, через яку постраждала, зокрема, підготовка збірних хокейних команд України до участі в міжнародних змаганнях, розповідає видання.

У вересні 2024 року відбудеться Генеральний Конгрес ФХУ, на якому мають обрати нового керівника. Тимчасово виконуючою обов’язки президента федерації призначили віцепрезидентку Олександру Слатвицьку. Члени Ради ФХУ повідомили керівні органи українського спорту про зміни в керівництві федерації, а також направили відповідний лист в Міжнародну федерацію хокею (IIHF), повідомляють журналісти.

У статті йдеться про те, що не зважаючи на рішення вищого керівного органу ФХУ, Георгій Зубко намагається втриматись на посаді – невдало спробував усунути від голосування сімох членів Ради ФХУ, заблокував корпоративні адреси працівників, взяв під контроль доступ до офіційного сайту та сторінок федерації в соціальних мережах — де звинувачує Раду ФХУ у "рейдерстві".

Слатвицька пояснила, що не зважаючи на зміни в керівництві, ФХУ продовжує свою роботу, зокрема триває підготовка українських хокеїстів до Олімпійської кваліфікації.