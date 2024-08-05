COMINBANK продолжает масштабировать свою историко-просветительскую миссию

Related video

В COMINBANK (АО "КОМИНБАНК") сообщили о намерении команды развивать просветительскую инициативу, которая стартовала к 30-й годовщине деятельности банка.

Работу в этом направлении идеологически и ценностно поддерживает британский акционер АО "КОМИНБАНК" Стефан Пол Пинтер.

В конце 2023 года он лично прибыл на мероприятие по случаю юбилея финучреждения, когда в столичном Музее "Становление украинской нации" презентовали цикл бесплатных экскурсий для школьников из семей ВПЛ, детей военнослужащих и подопечных благотворительного фонда ONUKY.

Благотворительные мероприятия для учеников и семей вынужденных переселенцев являются одним из направлений корпоративной-социальной ответственности банка, которая называется DOBROKOLO. В рамках своей КСО банк на постоянной основе поддерживает ВСУ, один из военных госпиталей, помогает пожилым людям и вынужденным переселенцам, развивает культуру корпоративного волонтерства.

Уже вскоре корпоративную библиотеку банка пополнят свежие книги об истории и культуре от издательства VIVAT. Таким образом, финучреждение присоединяется к поддержке харьковчан и типографии " Фактор-Друк", печатный цех которой в мае был уничтожен ударом вражеской ракеты.

По убеждению банкиров, сохранение и восстановление родной книги имеет принципиальное значение для украинской культуры и сейчас является социальной ответственностью неравнодушного бизнеса.

Благодаря своим благотворительным достижениям в прошлом году банк занял первое место в рейтинге социальной ответственности среди украинских банков с негосударственной долей по версии рейтингового агентства "Стандарт-Рейтинг".

Лицензия НБУ № 186 от 11.11.2011 г.