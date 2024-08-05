COMINBANK продовжує масштабувати свою історико-просвітницьку місію

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У COMINBANK (АТ "КОМІНБАНК") повідомили про намір команди розвивати просвітницьку ініціативу, започатковану до 30-ї річниці діяльності банку.

Роботу у цьому напрямку ідеологічно та ціннісно підтримує британський акціонер АТ "КОМІНБАНК" Стефан Пол Пінтер.

Наприкінці 2023 року він особисто прибув на захід із нагоди ювілею фінустанови, коли у столичному Музеї "Становлення української нації" презентували цикл безкоштовних екскурсій для школярів із родин ВПО, дітей військовослужбовців і підопічних благодійного фонду ONUKY.

Благодійні заходи для учнів і сімей вимушених переселенців є одним із напрямів корпоративної-соціальної відповідальності банку, що має назву DOBROKOLO. У межах своєї КСВ банк на постійній основі підтримує ЗСУ, один із військових шпиталів, допомагає літнім людям і вимушеним переселенцям, розвиває культуру корпоративного волонтерства.

Уже незабаром корпоративну бібліотеку банку поповнять свіжі книги про історію та культуру від видавництва VIVAT. У такий спосіб фінустанова долучається до підтримки незламних харків'ян і друкарні "Фактор-Друк", друкарський цех якої у травні було знищено ударом ворожої ракети.

На переконання банкірів, збереження й відновлення рідної книги має принципове значення для української культури та нині є соціальною відповідальністю небайдужого бізнесу.

Завдяки своїм доброчинним здобуткам минулого року банк посів перше місце у рейтингу соціальної відповідальності серед українських банків з недержавною часткою за версією рейтингового агентства "Стандарт-Рейтинг".

Ліцензія НБУ № 186 від 11.11.2011 р.