CRH в шаге от финального решения АМКУ по крупнейшей сделке в строительной отрасли, — СМИ

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Первого августа завершился маркет-тест Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) относительно приобретения международной компанией CRH двух цементных заводов Buzzi. Это предпоследний шаг на пути к сделке, рассказывает УНН.

Маркет-тест предусматривал опрос потребителей, участников цементного рынка и экспертов. Этот инструмент АМКУ использует нечасто, в случаях крупных сделок слияния и поглощения, рассказывают журналисты.

Издание напоминает, что 25 июля АМКУ объявил условия, при которых международный инвестор CRH сможет приобрести "Волынь-цемент" в Ровенской области и "Югцемент" в Николаевской области у итальянской Buzzi. Согласно условиям, CRH в течение 9 месяцев после приобретения предприятий, должен передать 25-28% акций ЧАО "Дикергофф цемент Украина" независимому инвестору. Также компания обязуется информировать государственного регулятора о передаче доли активов, объемы произведенного цемента, его поставки на рынок и тому подобное.

При этом инвестор сохраняет производственные мощности, а также обеспечивает равные условия и рыночные цены для потребителей стройматериала. Кроме этого, CRH обязуется инвестировать в заводы, модернизировать производство, а также сохранить рабочие места, улучшая условия труда для сотрудников, пишет издание.

По информации издания, стоимость сделки — 100 миллионов евро. Она станет крупнейшей инвестиционной сделкой на строительном рынке со времени полномасштабного вторжения.

Сейчас CHR владеет тремя цементными заводами в Украине. Это "Николаевцемент", "Подольский цемент" и Одесский цементный завод.

По словам заместителя министра экономики Украины Владимира Кузьо, именно от готовности иностранного и украинского бизнеса инвестировать в производственный сектор зависит качество жизни наших граждан, пишет УНН.

"Иностранные инвестиции в строительную отрасль Украины являются сверхважными сегодня, ведь они вместе со стратегией финансирования строительства жилья и промышленных мощностей косвенно будут влиять на экономический рост. Следовательно, спрос на строительные материалы будет расти, украинские предприятия смогут модернизировать мощности, а украинцы смогут получить доступное жилье и рабочие места", — подчеркивает Кузьо.

Эксперты отмечают, что потенциальная сделка является важной для восстановления страны. Ведь цемент является ключевым строительным материалом и присутствие иностранного инвестора, готового вкладываться в развитие внутреннего производства уже сейчас, — залог избежания дефицита в пик восстановления.

По словам директора одного из крупнейших железобетонных заводов Украины Хмельницкзализобетон Валерия Корбута, "инвестиции и модернизация предприятий всегда повышают конкуренцию на рынке. А это, в свою очередь, делает продукт более качественным и доступным. Поэтому уже сегодня важно привлекать инвестиции в цементную отрасль, чтобы быть готовыми к восстановлению".

Андрей Бойко, генеральный директор компании KREISEL, производящей в Украине сухие строительные смеси на основе цемента, комментирует:

"Как немецкая компания, мы на собственном опыте знаем, как сложно сейчас инвестировать, но это очень важно делать уже сегодня. Важно быть готовыми к тому моменту, когда начнется восстановление. Поэтому именно сейчас — идеальное время для модернизации и увеличения мощностей. Я очень приветствую международные инвестиции и я сторонник инвестиций именно в производство в Украине, в развитие так называемого "экономического национализма". Это означает, что компании, которые приходят в Украину, особенно если это международные компании, как наша, приносят новые технологии, новое качество, создают рабочие места".

CRH — международная группа компаний с главным офисом в Ирландии, один из крупнейших в мире производителей строительных решений и материалов. В Украине она работает под брендом CEMARK. С 1999 года компания инвестировала около 500 миллионов долларов в Украине. В частности, с начала полномасштабного вторжения CRH вложила 80 миллионов долларов, в том числе 34 миллиона в строительство цементного терминала в Киевской области. В 2022 году CRH сделала крупнейшее в Украине корпоративное пожертвование через ЮНИСЕФ в размере более 1 млн долларов.