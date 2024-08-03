CRH за крок до фінального рішення АМКУ щодо найбільшої угоди в будівельній галузі, — ЗМІ

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Першого серпня завершився маркет-тест Антимонопольного комітету України (АМКУ) стосовно придбання міжнародною компанією CRH двох цементних заводів Buzzi. Це передостанній крок на шляху до угоди, розповідає УНН.

Маркет-тест передбачав опитування споживачів, учасників цементного ринку та експертів. Цей інструмент АМКУ використовує нечасто, у випадках великих угод злиття та поглинання, розповідають журналісти.

Видання нагадує, що 25 липня АМКУ оголосив умови, за яких міжнародний інвестор CRH зможе придбати "Волинь-цемент" на Рівненщині та "Югцемент" на Миколаївщині в італійської Buzzi. Згідно з умовами, CRH протягом 9 місяців після придбання підприємств, має передати 25-28% акцій ПрАТ "Дікергофф цемент Україна" незалежному інвестору. Також компанія зобов’язується інформувати державного регулятора про передачу частки активів, обсяги виробленого цементу, його постачання на ринок тощо.

При цьому інвестор зберігає виробничі потужності, а також забезпечує рівні умови та ринкові ціні для споживачів будматеріалу. Окрім цього, CRH зобов’язується інвестувати в заводи, модернізувати виробництво, а також зберегти робочі місця, покращуючи умови праці для співробітників, пише видання.

За інформацією видання, вартість угоди – 100 мільйонів євро. Вона стане найбільшою інвестиційною угодою на будівельному ринку з часу повномасштабного вторгнення.

Наразі CHR володіє трьома цементними заводами в Україні. Це "Миколаївцемент", "Подільський цемент" та Одеський цементний завод.

За словами заступника міністра економіки України Володимира Кузьо, саме від готовності іноземного та українського бізнесу інвестувати у виробничий сектор залежить якість життя наших громадян, пише УНН.

"Іноземні інвестиції у будівельну галузь України є надважливими сьогодні, адже вони разом із стратегією фінансування будівництва житла та промислових потужностей опосередковано впливатимуть на економічне зростання. Відтак, попит на будівельні матеріали зростатиме, українські підприємства зможуть модернізувати потужності, а українці матимуть можливість отримати доступне житло та робочі місця", — підкреслює Кузьо.

Експерти зазначають, що потенційна угода є важливою для відбудови країни. Адже цемент є ключовим будівельним матеріалом і присутність іноземного інвестора, готового вкладатися у розвиток внутрішнього виробництва вже зараз, — запорука уникнення дефіциту в пік відбудови.

За словами директора одного з найбільших залізобетонних заводів України Хмельницькзалізобетон Валерія Корбута, "інвестиції та модернізація підприємств завжди підвищують конкуренцію на ринку. А це, в свою чергу, робить продукт більш якісним та доступним. Тому вже сьогодні важливо залучати інвестиції в цементну галузь, щоб бути готовими до відбудови".

Андрій Бойко, генеральний директор компанії KREISEL, що виробляє в Україні сухі будівельні суміші на основі цементу, коментує:

"Як німецька компанія, ми на власному досвіді знаємо, як складно зараз інвестувати, але це дуже важливо робити вже сьогодні. Важливо бути готовими до того моменту, коли почнеться відбудова. Тому саме зараз — ідеальний час для модернізації та збільшення потужностей. Я дуже вітаю міжнародні інвестиції і я прихильник інвестицій саме у виробництво в Україні, в розвиток так званого "економічного націоналізму". Це означає, що компанії, які приходять в Україну, особливо якщо це міжнародні компанії, як наша, приносять нові технології, нову якість, створюють робочі місця".

CRH — міжнародна група компаній з головним офісом в Ірландії, один з найбільших у світі виробників будівельних рішень та матеріалів. В Україні вона працює під брендом CEMARK. З 1999 року компанія інвестувала близько 500 мільйонів доларів в Україні. Зокрема, з початку повномасштабного вторгнення CRH вклала 80 мільйонів доларів, в тому числі 34 мільйони у зведення цементного терміналу на Київщині. У 2022 році CRH зробила найбільшу в Україні корпоративну пожертву через ЮНІСЕФ у розмірі понад 1 млн доларів.