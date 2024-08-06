Украина
Адвокат Порошенко из-за плохого зрения и давления был признан непригодным к службе в ВСУ, — СМИ
Дарья Бережная
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Адвокат бывшего Президента Петра Порошенко Игорь Головань оформил медицинскую справку и был признан непригодным к службе в рядах ВСУ по состоянию здоровья. Эту информацию изданию "Закон и Бизнес" сообщила адвокат Елена Исаевская, передает издание kp.ua.
"Игорь Головань 1968 года рождения в начале июня признан ВВК Шевченковского ТЦК и СП непригодным к военной службе и был снят с воинского учета на основании ст. 31а (расстройства зрения) и 39а (гипертоническая болезнь)", — сообщила Елена Исаевская.
Она в ближайшее время планирует обратиться с заявлением в правоохранительные органы.