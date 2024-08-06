Адвокат Порошенка через поганий зір і тиск був визнаний непридатним до служби у ЗСУ, - ЗМІ

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Адвокат колишнього Президента Петра Порошенка Ігор Головань оформив медичну довідку та був визнаний непридатним до служби у лавах ЗСУ за станом здоров'я. Цю інформацію виданню "Закон та Бізнес" повідомила адвокат Олена Ісаєвська, передає видання kp.ua.

"Ігоря Головань 1968 року народження на початку червня визнано ВВК Шевченківського ТЦК та СП непридатним до військової служби і було знято з військового обліку на підставі ст. 31а (розлади зору) та 39а (гіпертонічна хвороба)", — повідомила Олена Ісаєвська.

Вона найближчим часом планує звернутися із заявою до правоохоронних органів.