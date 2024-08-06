Депутат Железняк во время войны поселился в элитной квартире за 12 млн грн, - СМИ

Площадь квартиры на Печерске — 134 квадратных метра, пишут журналисты.

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Народный депутат ("Голос") Ярослав Железняк в августе 2023 года поселился в квартире стоимостью 12 млн гривен, записанную на тестя от второго брака. Об этом свидетельствует официальная декларация депутата на сайте Национального агентства по предотвращению и противодействию коррупции, передает УНИАН.

Площадь квартиры — 134 квадратных метра. По данным военного и журналиста Сергея Ронина, речь идет об элитном доме на Печерске на улице Евгения Коновальца 36-Б.

Официальная заработная плата Железняка в качестве народного депутата за год составляет около 660 тыс. грн. Стоимость элитной квартиры на Печерске — это примерно 17 годовых зарплат депутата.